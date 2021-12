Il Capo Perfetto – Intelligente satira del mondo del lavoro – Recensione

Il Capo Perfetto: Il regista di Perfect Day, Fernando León de Aranoa, torna al cinema con una divertente e amara satira sul mondo del lavoro con protagonista un istrionico Javier Bardem.

Julio Blanco (Javier Bardem), è il proprietario e direttore di una storica azienda spagnola di bilance industriali, apparentemente benvoluto e stimato dai dipendenti per la sua umanità, in lizza per un premio di eccellenza locale molto ambito e utile per le sovvenzioni dello stato.

L’uomo è disposto a qualunque cosa pur di risolvere i problemi all’interno della sua impresa prima dell’arrivo dei supervisori e aggiudicarsi il riconoscimento. Mentre i giorni passano e la tensione sale per l’attesa visita di ispezione della commissione del premio, la situazione all’interno e all’esterno della sua attività precipita e diventa sempre più bizzarra e infuocata.

Cosa funzione in Il Capo Perfetto

Dopo “Escobar – Il fascino del male” si rinnova la coppia Fernando León de Aranoa e Javier Bardem, attraverso questa delirante commedia amara scelta dalla Spagna come il film che la rappresenterà alla corsa alle nomination agli Oscar 2022.

Alla ricerca di un equilibrio precario all’interno della sua vita e della sua azienda, il protagonista, cercherà con ogni mezzo possibile di conquistare il premio che manca alla sua collezione di riconoscimenti.

Intelligente satira sul mondo del lavoro e sui rapporti umani, ricca di momenti bizzarri e divertentissimi senza dimenticare i drammi della vita. Una scrittura sapientemente “bilanciata” tra ironia e amarezza, ben diretta e felicemente interpretata da Bardem e il resto del cast.

Perché non guardare Il Capo Perfetto

Film intrigante ma anche molto semplice nella sua messinscena e rappresentazione. Non ci sono guizzi di scrittura o intricate metafore nascoste è tutto alla luce del sole.

Gli spettatori alla ricerca di nuovi linguaggi o estetiche ricercate non troveranno pane per i loro denti.

Il Capo Perfetto è al cinema dal 23 dicembre con Bim Distribuzione.

Regia: Fernando León de Aranoa Con: Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor, Óscar de la Fuente, Sonia Almarcha, Fernando Albizu, María de Nati, Daniel Chamorro, Celso Bugallo Anno: 2021 Durata: 115 min. Paese: Spagna Distribuzione: Bim Distribuzione