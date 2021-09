Ieri, oggi, domani di Vittorio De Sica in Bluray con il tuo aiuto

Premiato con l’Oscar nel 1964 Ieri, oggi, domani di Vittorio De Sica non è mai stato pubblicato in Italia in alta definizione Blu Ray: grazie a un master HD reso disponibile da Surf Film, CG Entertainment ha deciso di lanciare una campagna di crowdfunding per poter colmare questa lacuna. Si può partecipare alla START UP! pre-acquistando una copia da questo indirizzo https://tinyurl.com/cfa6hfdc, c’è tempo fino al 12 ottobre 2021. Solo al raggiungimento di 300 preacquisti Ieri, oggi, domani sarà pubblicato in un’esclusiva Limited Edition Blu Ray Numerata (500 pezzi in tutto).

L’EDIZIONE CONTERRA’: Blu-ray da nuovo Master HD; Slipcase di cartone con nuovo artwork; artwork originale per l’Amaray interno; numerazione della copia limitata ai primi 500 PZ; il nome di tutti i partecipanti all’operazione all’interno della confezione (500 COPIE); una card da collezione che riproduce un artwork originale del film con lo speciale: 5 COSE CHE NON SAPETE di “Ieri, oggi e domani”.

Questa edizione non sarà disponibile altrove.

Sophia Loren e Marcello Mastroianni sono i protagonisti di tre storie ambientate in tre diverse città italiane. NAPOLI: Adelina, vende sigarette di contrabbando e, per evitare il carcere, sforna figli a ripetizione; da un soggetto di Eduardo De Filippo. MILANO: Anna è una donna ricca che, per noia, tradisce il marito con un giovane intellettuale squattrinato; da una novella di Aberto Moravia. ROMA: Mara è una squillo d’alto bordo che fa invaghire un giovane seminarista; da un soggetto di Cesare Zavattini.

Oscar 1964, Miglior Film Straniero

Golden Globe 1964, Samuel Goldwyn International Award

David di Donatello 1964, Miglior Attore (Marcello Mastroianni), Migliore Attrice (Sophia Loren), Miglior Produzione (Carlo Ponti)

BAFTA, Miglior Attore straniero (Marcello Mastroianni)