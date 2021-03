House of Gucci, cosa sappiamo del prossimo film di Ridley Scott con Lady Gaga e un cast stellare

Ebbene, verso la metà di agosto dello scorso anno, fummo i primi a fornirvi la news in esclusiva, estrapolandola da Deadline, secondo cui il prossimo film di Ridley Scott, in attesa di vedere quanto prima The Last Duel con Matt Damon e Ben Affleck, attualmente in post-produzione, sarebbe stato Gucci.

Le cui riprese, in gran segreto, nell’allarmante e vigente situazione altamente grave del Covid-19, pare che siano iniziate qui da noi, sì, in Italia. Rispettando ovviamente i protocolli e le procedure anti-Coronavirus.

Stando a IMDb, sembra inoltre che dal provvisorio, semplice ed emblematico Gucci, Scott abbia deciso di optare per il titolo, leggermente espanso, House of Gucci. Che evidentemente richiama maggiormente, in modo più purista e filologico, sebbene parzialmente, il titolo del libro dell’autrice Sara Gay Forden da cui la pellicola è tratta. Il libro della Forden, per l’esattezza, si chiama infatti The House of Gucci, sottotitolato A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed. Da cui la traduzione leggeremente modificata del medesimo libro, edito per la versione italiana, disponibile su Amazon, divenuta La saga dei Gucci. Una storia avvincente di creatività, fascino, successo…

Adattato dallo sceneggiatore Roberto Bentivegna, qui alla sua prima e vera incursione come sceneggiatore per un lungometraggio, per di più per una faraonica produzione hollywoodiana, dopo alcuni suoi script per degli short movies, House of Gucci dovrebbe uscire (speriamo sul grande schermo) a novembre. Dunque, come consuetudine scottiana, potremmo dire, al solito sarà girato e montato in tempi record.

Nel ruolo di Patrizia Reggiani, Lady Gaga. La Reggiani fu denominata la Vedova Nera, essendo stata malvagiamente una delle principali artefici del mandato dell’uccisione del marito, il quale sarà interpretato da Adam Driver.

Nel cast altisonante e, come si suol dire, delle grandi occasioni, Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons (che ha sostituito all’ultimo momento Robert De Niro, originariamente designato al suo posto), Camille Cottin e Reeve Carney.

Le riprese si stanno svolgendo in innumerevoli location italiane, fra cui Roma e Firenze.