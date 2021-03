House of Gucci – Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino e un irriconoscibile Jared Leto fotografati dal set del film di Ridley Scott

Ebbene, oramai da un paio di settimane abbondanti sono cominciate le riprese della nuova, attesissima opus di Ridley Scott (Il gladiatore, Blade Runner), cioè House of Gucci, pellicola per la quale già vi fornimmo delle succose anticipazioni.

Il cast, come sappiamo, è delle grandi occasioni ed è formato dalla splendida, conturbante Lady Gaga nei panni della Vedova Nera (così è stata ribattezzata, infatti) Patrizia Reggiani, da Adam Driver nel ruolo di suo marito assassinato, da Jeremy Irons, Jack Huston e dai premi Oscar Al Pacino e Jared Leto.

Proprio questi ultimi, nelle scorse ore, sono stati immortalati dagli obiettivi dei curiosi paparazzi in quel di Milano e dintorni.

Al Pacino è stato dapprima fotografato con la mascherina ma è stato Jared Leto a stupire tutti. Poiché, truccato come non mai, appesantito per esigenze di copione, si presenta con un inedito, impressionante look da uomo calvo assai sorprendente, quasi scioccante.

House of Gucci sarà il film dell’anno? Sarà davvero un affascinante thriller pieno di torbido mistero oppure questa montagna partorirà solamente un topolino?