GT Manager per iOS e Android – Racing management per chi ama il motorsport

GT Manager dà ai giocatori il pieno controllo del proprio team GT sui dispositivi mobili

Imola in Italia, Silverstone nel Regno Unito… Oggi GT Manager consente ai giocatori di assumere il controllo di una squadra di corse Gran Turismo e correre sui circuiti più iconici del mondo. In linea diretta con l’ascesa di un nuovo genere all’interno della categoria dei giochi di corse automobilistiche, GT Manager – sviluppato dallo studio francese – The Tiny Digital Factory, consente ai giocatori di costruire da zero il proprio team GT nello spietato mondo del motorsport. Disponibile oggi gratuitamente su tutti gli app store, GT Manager offre la migliore esperienza di motorsport management sul mercato.

Un nuovo genere legato all’eredità di The Tiny Digital Factory

GT Manager è il risultato di oltre 10 anni di esperienza del team di The Tiny Digital Factory nella creazione di giochi di corse, avendo lavorato in collaborazione con Codemasters e Eden Games, includendo anche il co-sviluppo del gioco ufficiale F1 Mobile Racing, scaricato da oltre 16 milioni di giocatori e giocato quotidianamente da più di 150.000 persone. Offrendo funzionalità e contenuti senza precedenti, paragonabili ai migliori giochi di football management, GT Manager ha l’ambizione di affiancare il leader del settore, F1 Manager, in cima alle classifiche.

I giochi mobile di racing non sono mai riusciti a raggiungere i primi posti nelle classifiche a causa della mancanza di precisione e di qualità dell’esperienza di gioco sui piccoli schermi dei dispositivi. GT Manager vuole però posizionarsi nel segmento in rapida crescita dei giochi di sport management, essendo concepito appositamente per i dispositivi mobili nella categoria racing, che rappresenta oltre il 5% degli attuali ricavi dei giochi mobile. Il gioco funziona in modalità verticale e offre la possibilità di cimentarsi in brevi sessioni da giocarsi anche in movimento.

GT Manager: sofisticato e accessibile, l’equilibrio perfetto per i fan dei giochi motorsport

I giocatori potranno padroneggiare l’arte della corsa come manager di un team di corse attraverso un’esperienza incentrata sulla gestione e sulle decisioni tattiche prese direttamente dai box.

Il gioco offre un’esperienza profonda e immersiva nell’universo della gestione delle gare automobilistiche. Ogni giocatore si calerà nei panni di un giovane manager che dovrà rafforzare le proprie competenze e i propri contatti attraverso gli incontri con i massimi esperti della pista, ambiente dove l’ingegnere, il meccanico e il responsabile delle sponsorizzazioni sono importanti quanto il pilota. Sarà la capacità del giocatore di affinare le sue abilità che gli permetterà di fare la differenza nella modalità Carriera. Questa progressiva evoluzione rende l’esperienza di gioco sofisticata e accessibile. GT Manager offre una vasta gamma di modelli di auto con licenza ufficiale dei campionati GT e una moltitudine di piste reali, per aumentare il grado di autenticità.

GT Manager: Un’approfondita esperienza dalla pit-lane

I giocatori dovranno occuparsi di ogni aspetto della loro squadra GT prima, durante e dopo la gara. Dal centro di sviluppo e dalla loro sede centrale, prenderanno tutte le decisioni importanti in merito agli investimenti e alla gestione del budget del team. Dalla base della propria squadra, il giocatore potrà – attraverso l’esperienza e gli investimenti – gestire sempre più aspetti della vita del team, dall’allenamento alla ricerca di sponsorizzazioni.

In pista, la strategia di gara è fondamentale per superare gli avversari. Andare più veloci non è l’unico modo per vincere. L’usura degli pneumatici, i settaggi dell’auto e le informazioni fornite dalla squadra avranno un impatto importante sui risultati della gara.

“GT Manager è stato concepito da un team con molti anni di esperienza nello sviluppo di giochi di corse. GT Manager è il risultato della nostra esperienza e siamo orgogliosi di offrire il primo gioco di corse completamente sviluppato, prodotto e realizzato dal nostro studio The Tiny Digital Factory “, ha spiegato Stéphane Baudet, CEO di The Tiny Digital Factory.

In GT Manager, i giocatori potranno:

Gestire i piloti fin dal box senza la necessità di avere skill di guida sviluppate.

Godere di 19 auto ufficiali delle più grandi case produttrici dei vari campionati GT sotto licenza: Porsche, Mercedes, McLaren, Nissan, Audi, Chevrolet, Renault / Alpine, Ford, Honda, Aston Martin, Brabham, Saleen.

Costruire la propria sede centrale (cinque edifici e 12 dipartimenti), investire nel proprio stabilimento produttivo e nella ricerca e sviluppo, reclutare piloti, ingegneri e sponsor.

Equipaggiare la propria fabbrica con oltre 200 carte diverse.

Scalare il ranking della lega ottenendo punti nel Campionato.

Migliorare le prestazioni delle auto e le statistiche dei piloti

Partecipare a gare giornaliere di resistenza, sprint, eventi notturni e stagionali, su 11 diversi iconici circuiti.

Competere in gare 1vs1 online per creare le loro classifiche settimanali e stagionali.

Decidere le strategie sugli pneumatici da utilizzare e adattare la propria strategia generale di gara per ovviare agli incidenti.

GT Manager è ora disponibile gratuitamente sugli store di Apple, Google, Huawei e Samsung!

Per maggiori informazioni su GT Manager, visita il sito ufficiale di The Tiny Digital Factory