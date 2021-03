Golden Globe 2021 – La lista completa di tutti i vincitori

Ebbene, è stato un anno indubbiamente difficile per il Cinema. Funestato, come sappiamo, dal Covid-19, a tutt’oggi non debellato, ma la vita va avanti e ieri ci sono stati i Golden Globe.

Una grave situazione pandemica che ha scombussolato non solo la Settima Arte, creando disagi notevoli e rallentando o addirittura bloccando molte uscite sul grande schermo delle pellicole che, a prescindere da quelle destinate allo streaming, normalmente dovevano uscire, per l’appunto, in sala.

Nonostante ciò, il Cinema è tutt’altro che morto, ci mancherebbe ed è, quanto prima, pronto a ripartire vigorosamente.

Nel frattempo, ieri notte al Beverly Hilton di Los Angeles, sono stati consegnati i Golden Globe riguardanti esattamente la trascorsa, non poco complicata, stagione cinematografica.

Osserviamo più da vicino i film, gli attori e i registi vincitori della settantottesima edizione dei premi assegnati dalla Foreign Press Association. La trasmissione, condotta da Tina Fey ed Amy Pehler è stata molto particolare. E i trionfatori hanno ringraziato da casa.

Un’edizione che ha visto primeggiare le donne. Da rimarcare, ovviamente, la vittoria di Chloé Zhao come miglior regista (premio sacrosanto) per il suo stupendo e inarrivabile Nomadland. La Zhao diviene la prima donna, non statunitense, ad aggiudicarsi il Golden Globe e la seconda donna, in assoluto, ad arrivare a questo traguardo dopo Barbra Streisand, vincitrice nel 1978 per Yentl.

Vince anche la nostra Laura Pausini per la canzone originale Io sì (Seen), colonna portante del film di Edoardo Ponti con Sophia Loren, La vita davanti a sé. Da lei cantata e scritta con Diane Warren e Niccolò Agliardi. Il film di Ponti, invece, candidato come miglior film straniero, è stato sconfitto da Minari.

Ecco a voi la lista completa dei vincitori in ogni categoria.

Miglior film

Nomadland

Miglior regia

Chloé Zhao, Nomadland

Miglior film, musical o commedia

Borat 2

Miglior attore protagonista

Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Miglior attrice protagonista

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Miglior attrice non protagonista

Jodie Foster, The Mauritanian

Miglior attore non protagonista

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah di Shaka King

Miglior attore musical o commedia

Sacha Baron Cohen, Borat

Miglior sceneggiatura

Aaron Sorkin, Il processo ai Chicago 7

Miglior film d’animazione

Soul

Miglior canzone

Io si, (seen) di Diane Warren, Laura Pausini e Niccolò Agliardi da La vita davanti a sédi Edoardo Ponti

Miglior colonna sonora

Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste perSoul

Miglior film in lingua straniera

Minaridi Lee Isaac Chung

Miglior attore non protagonista, televisione

John Boyega, Small Axe di Steve McQueen

Miglior attrice in serie tv, musical o commedia

Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Miglior attore in miniserie o film tv

Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

Miglior serie tv drammatica

The Crown

Miglior attrice serie tv drammatica

Emma Corrin, The Crown

Miglior attore serie tv drammatica

Josh O’Connor, The Crown

Miglior attrice non protagonista, tv

Gillian Anderson, The Crown

Miglior serie tv, musical o commedia

Ted Lasso

Miglior attrice, musical o commedia

Rosamund Pike, I Care a Lot

Miglior attrice in miniserie o film tv

Anya Taylor-Joy, La regina degli scacchi

Miglior miniserie o film tv

La regina degli scacchi