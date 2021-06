Gianni Canova presenta Indiana Jones in 4K

L’evento di presentazione della nuovissima edizione 4K Ultra HD dell’INDIANA JONES 4-MOVIE COLLECTION è riservato solo a coloro che acquisteranno una copia del cofanetto presso lo store laFeltrinelli di Piazza Piemonte a Milano.

In occasione dell’uscita in home video dell’imperdibile edizione in 4K Ultra HD dell’INDIANA JONES 4-MOVIE COLLECTION, disponibile dall’8 giugno in edizione Digipack (con mappa da collezione) e Steelbook, Koch Media e Paramount Home Entertainment sono lieti di annunciare un evento speciale, organizzato in collaborazione con laFeltrinelli, che si terrà il 9 giugno 2021 alle 18.30 presso laFeltrinelli di Piazza Piemonte a Milano.

L’evento avrà luogo nella nuova area COMICS & GAMES dello store di Piazza Piemonte e sarà condotto dal grande critico cinematografico Gianni Canova, Rettore dell’Università IULM e Professore ordinario di Storia del cinema e Filmologia, che accompagnerà i partecipanti in un lungo excursus incentrato sull’epica saga cinematografica che ha come protagonista l’intramontabile archeologo interpretato da Harrison Ford nei quattro film del franchise di Indiana Jones.

Per accedere all’evento dedicato all’uscita dell’INDIANA JONES 4-MOVIE COLLECTION, sarà indispensabile prenotare o acquistare lo speciale cofanetto presso laFeltrinelli di Piazza Piemonte a Milano e ritirare successivamente il pass (1 pass per ogni cofanetto acquistato) per partecipare all’iniziativa.

In esclusiva per l’evento, sarà inoltre possibile acquistare, solo presso lo store di Piazza Piemonte, l’edizione Steelbook della INDIANA JONES 4-MOVIE-COLLECTION, altrimenti disponibile solo nei migliori store online. Per maggiori informazioni sull’evento, visita la pagina dedicata sul sito ufficiale di laFeltrinelli, cliccando qui. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid indicate dall’attuale DPCM.

Dettagli sul prodotto

Rivivi le indimenticabili gesta del mitico Indiana Jones, per la prima volta in uno spettacolare formato video 4K Ultra HD, con la INDIANA JONES 4-MOVIE COLLECTION in uscita l’8 giugno. I predatori dell’arca perduta, il primo episodio della saga, compie quest’anno il suo 40° anniversario, avendo visto il debutto del celebre archeologo proprio il 12 giugno 1981. Quarant’anni dopo il leggendario eroe continua ad affascinare innumerevoli generazioni di fan.

Ora, per la prima volta in assoluto, tutti e quattro i film sono disponibili in 4K Ultra HD con Dolby Vision e HDR-10, per una qualità delle immagini ultra vivida. Ogni film è stato meticolosamente rimasterizzato dalle scansioni 4K dei negativi originali con un ampio lavoro sugli effetti visivi per garantire un’immagine incontaminata e di altissima qualità. Tutti i lavori sulle pellicole sono stati approvati dal regista Steven Spielberg.

La versione rimasterizzata de I Predatori Dell’Arca Perduta comprende anche il doppiaggio italiano originale. I 9 dischi della INDIANA JONES 4-MOVIE COLLECTION includono: i 4 film in 4K Ultra HD, i 4 film in Blu-ray e un Blu-ray con sette ore di contenuti extra (tra cui: dietro le quinte, making of e scene dal set). Sarà inoltre inclusa nella confezione una mappa da collezione.

La INDIANA JONES 4-MOVIE COLLECTION sarà disponibile anche in una pregiata Steelbook in Limited Edition.

Koch Media è distributore ufficiale dei titoli Paramount Home Entertainment in Italia.