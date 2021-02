Ghosts ‘n Goblins Resurrection – Ora su Nintendo Switch

Prepara la tua armatura per affrontare il Regno dei demoni in Ghosts ‘n Goblins Resurrection, ora disponibile per il download digitale sul Nintendo eShop per Nintendo Switch. Ghosts ‘n Goblins Resurrection è un reboot moderno dell’iconica serie Capcom, Ghosts ‘n Goblins, e include un’affascinante grafica che richiama un libro di fiabe e un gameplay platform avvincente ricco di azione. L’ultimo capitolo del leggendario franchise vede l’impavido cavaliere Arthur in una nuova, inquietante avventura ispirata all’originale Ghosts ‘n Goblins e al suo sequel, Ghouls’ n Ghosts.

Durante la sua avventura in Ghosts ‘n Goblins Resurrection, Arthur dovrà farsi strada attraverso una serie di stage in ogni zona del Regno dei demoni. Nella sua missione per salvare la principessa e riportare la pace sulla terra, Arthur dovrà affrontare nemici mostruosi come Skeleton Murderer e Red Arremer, insieme a boss letali tra cui Ciclope, Cerbero e la nemesi di lunga data di Artù, il re demone Astaroth

Ghosts ‘n Goblins Resurrection include otto armi diverse, dall’affidabile lancia a nuove aggiunte come il martello e la palla chiodata. La novità della serie è il mistico Umbral Tree, che consente ad Arthur di apprendere e potenziare una varietà di incantesimi e abilità magiche utili durante la sua missione. Spetta ad Arthur usare le armi, la magia e le abilità a sua disposizione per respingere i nemici e riportare la principessa a casa.

Questo nuovo capitolo della serie introduce per la prima volta in assoluto la modalità co-op locale per due giocatori nell’universo di Ghosts ‘n Goblins. Amici e familiari possono ora unire le forze per aiutare Arthur nella sua missione per sconfiggere il male nei panni di uno dei tre personaggi secondari: Barry, che crea barriere utili per la protezione; Kerry, che trasporta Arthur attraverso il pericolo; e Archie, che crea ponti da poter attraversare.

Sia i principianti che i fedelissimi dell’arcade possono divertirsi a combattere nel Regno dei demoni selezionando una delle tre modalità di difficoltà: Scudiero, Cavaliere e Leggenda. La nuovissima modalità Paggio consente inoltre agli apprendisti che si approcciano per la prima volta alla serie di rigenerarsi sul posto con vite illimitate. Nel frattempo, i fan veterani di Ghosts ‘n Goblins si troveranno in un territorio nuovo e familiare con livelli come “Graveyard” dove orde di zombi si nascondono ad ogni turno e “Caverns of the Occult” dove alcuni nemici possono essere visti solo nella completa oscurità. Prestate attenzioni prodi avventurieri: il viaggio di Arthur non termina nel momento in cui sconfigge il boss finale. Così come nel classico titolo Ghosts ‘n Goblins, i coraggiosi cavalieri scopriranno un intero nuovo mondo di paura e nemici durante il secondo playthrough del gioco, che presenterà nuove sfide e stage trasformati.