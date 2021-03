Funhouse – Ora in DVD e Bluray con Midnight Factory

Midnight Factory, etichetta di proprietà di Koch Media che punta a raccogliere il meglio della produzione mondiale del genere horror, spaziando tra i classici contemporanei del genere e le declinazioni thriller e fantasy è fiera di presentare Funhouse, è ora disponibile in Limited Edition in DVD e Blu-ray.

Il tema del reality show trasportato in chiave horror approda nella collana Midnight Factory, con questo imperdibile film svedese diretto da Jason William Lee (“The Evil In Us”) che vede nel cast Valter Skarsgård, Khamisa Wilsher e Gigi Saul Guerrero. Il film è una collaborazione tra Ti Bonny Productions e Sandcastle Pictures ed è stato inoltre selezionato per il Brussels International Fantastic Film Fest e per l’Elmsta Horror 3000.

Il titolo della pellicola è lo stesso dell’originale americano de Il Tunnel dell’Orrore, di Tobe Hooper (disponibile in limited edition grazie a Midnight Classics, maggiori informazioni disponibili qui), e allude al modo in cui si denominano i baracconi fieristici dentro i quali ci si inoltra per avere paura. Anche il nuovo film diretto da Jason William Lee a suo modo, mette in scena uno spettacolo terrificante del quale si può godere comodamente seduti. Il futuro distopico nel quale vittime e cacciatori si sarebbero sfidati in una Grande caccia trasmessa in tv, dove l’omicidio non solo è legalizzato ma è ciò che fa schizzare l’indice di ascolto alle stelle, Funhouse lo adatta all’oggi, prendendo il proprio bene dai reality che vanno per la maggiore e creando un nuovo tipo di Big Brother, le cui star si sfidano cosicché ne rimanga uno solo.

Sinossi

Otto celebrità di tutto il mondo sono invitate a competere in un reality show che viene trasmesso in diretta web 24 ore su 24, presentato da uno strano personaggio mascherato da panda. Presto si rendono però conto che stanno giocando per le loro stesse vite, ed è il voto del pubblico a decidere chi si salva e chi deve affrontare prove mortali.

Contenuti Extra

Trailer

Booklet di 12 pgg con approfondimenti sul film

La Limited Edition in DVD e Blu-ray di Funhouse è ora disponibile.