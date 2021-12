Frammenti dal Passato – Reminiscence – Recensione e Video Unboxing del 4K Bluray Steelbook del film

Frammenti dal Passato – Reminiscence: Il film con protagonisti Hugh Jackman e Rebecca Ferguson è ora disponibile in una imperdibile edizione Combo (4K+Bluray) in formato Steelbook. Edizione da collezione per questo film di fantascienza distopica sul tema dei ricordi. Distribuito in DVD, Bluray e 4K dal 17 novembre da Warner Bros. Entertainment Italia.

In un mondo quasi totalmente sommerso dall’acqua, Nick Bannister (Hugh Jackman), è l’unico investigatore privato capace di scavare nella mente dei suoi clienti per aiutarli ad accedere ai loro ricordi perduti.

La sua routine quotidiana cambia per sempre quando irrompe nella sua vita, Mae (Rebecca Ferguson), una donna che lo assume apparentemente per una semplice questione: lo smarrimento delle chiavi di casa.

Tra i due nasce l’amore ma quanto la Mae scompare senza lasciare traccia, Bannister, inizia una ferrea ricerca ossessiva.

Abbiamo già parlato di Frammenti dal Passato – Reminiscence diretto da Lisa Joy, sceneggiatrice e produttrice televisiva statunitense, durante la sua uscita in sala, qui la recensione. Un film narrativamente lineare ma con una intrigante atmosfera e con un intelligente attenzione per i dettagli, riesce nel tentativo di mescolare fanta-thriller, viaggi nel tempo attraverso l’utilizzo dei ricordi, noir e romanticismo.

Prodotta e distribuita da Warner Bros. Entertainment Italia, l’edizione Combo (4K+Bluray) in formato Steelbook (scoprila nel nostro video Unboxing) di Frammenti dal Passato – Reminiscence, regala un comparto tecnico di assoluto livello e una buona presenza di contributi di approfondimento.

Visivamente parlando la trasposizione domestica è praticamente perfetta, buonissimo il Bluray incluso nella confezione, e mostra un quadro video da sorgente nativa in 4K che brilla per dettaglio, definizione e brillantezza generale. Non ci sono segni di imperfezioni è tutto fantasticamente limpido e lucente.

Sul versante audio per il doppiaggio italiano abbiamo la canonica traccia in 5.1 Dolby Digital, di discreta fattura, mentre la lingua originale inglese viene offerta in una mirabolante codifica Atmos di rara potenza e incisività.

Circa mezz’ora di approfondimenti sul film nel reparto extra.

Contenuti extra su disco Blu-ray:

Dietro le quinte: Un interessante diario di produzione che affronta i punti cardine della realizzazione del film con interviste al cast, alla regista e sceneggiatrice, il produttore e altri membri della troupe tecnica e artistica.

Stai per intraprendere un viaggio (4:07)

Family reuinion: il team di Westworld torna ad incontrarsi (8:14)

Come realizzare una città allagata (7:05)

Un’esplorazione dei ricordi (8:24)

Video Musicale “Save my love” (4:41)