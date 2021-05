Flamer di Mike Curato dal 27 maggio in libreria con Tunué

Oggi è la Giornata mondiale contro omofobia, bifobia e transofobia e in questa occasione, vi ricordiamo l’uscita il 27 maggio prossimo di “Flamer” di Mike Curato, un graphic novel su omosessualità, fede, bullismo, integrazione che speriamo arrivi tra le mani e nelle librerie di tanti giovani.

«Questa è una storia da leggere e rileggere, per alcuni sarà il libro che definirà la loro adolescenza», così scrive la Kirkus Review di Flamer di Mike Curato, che arriva in Italia per Tunué dopo il successo americano (miglior libro dell’anno per la New York Public Library e Booklist).

“Questo libro salverà delle vite”.

Una storia difficile raccontata con umorismo, compassione e amore. La ricerca della propria identità, la scoperta del corpo, del rapporto con l’altro sesso, l’omosessualità, la famiglia, la fede e la crescita si intrecciano in uno storytelling visivo, intenso e emozionante. Un libro essenziale per gli adolescenti di oggi sul «peso dell’odio ma che ispira il coraggio di vivere».

FLAMER

Tunué, 2021

Collana «Prospero Book» cm 15×21

pp. 368 a colori Euro 19,90

ISBN 978-88-6790-4136

IL LIBRO

È l’estate tra le medie e le superiori, e Aiden Navarro è al camposcuola. Tutti stanno attraversando dei cambiamenti ma per Aiden la posta in gioco è più alta. Mentre conosce nuovi amici, affronta bulli e passa del tempo con Elias (un ragazzo a cui non riesce a smettere di pensare), si ritrova in un percorso di coming out e accettazione.

L’AUTORE

Mike Curato

È l’autore e l’illustratore della serie Little Elliot con cui ha vinto diversi premi ed è stato tradotto in oltre dieci lingue. Ha illustrato What If di Samantha Berger, All the Way to Havana di Margarita Engle e ha contribuito a Qual è il tuo colore preferito? di Eric Carle. Ha vinto il Founder’s Award della Society of Illustrators Original Art Show.