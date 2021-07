Final Fantasy VII: Advent Children – Recensione del 4K Bluray del film

Final Fantasy VII: Advent Children: Il seguito animato del celebre settimo capitolo della saga videoludica di Square Enix, torna in home video per la prima volta in versione 4K Ultra HD con Eagle Pictures su licenza Sony Pictures.

Seguito animato del celebre videogame Final Fantasy VII. Sono passati due anni da quando Cloud ha lottato e vinto per salvare l’umanità. Ma il mondo sta per affrontare una nuova minaccia. Un male misterioso si sta diffondendo a macchia d’olio. Vecchi nemici si preparano alla riscossa. Cloud, che ha abbandonato le vesti di eroe per vivere una vita solitaria, è costretto nuovamente a combattere.

Presentato all‘International Film Festival di Venezia del 2005, il film diretto da Tetsuya Nomura, il celebre disegnatore e autore della serie, affiancato alla regia da Takeshi Nozue, Final Fantasy VII: Advent Children, è stato il secondo vero tentativo di Square Enix di realizzare film animati della sua celebre saga dopo l’esperimento fatto nel 2001 con il film “Final Fantasy“, il primo lungometraggio fotorealistico interamente generato in computer grafica.

Se con l’esperimento cinematografico del 2001 era stato scelto di prendere le distanze dalla saga videoludica, in questa occasione Square Enix e Numura hanno letteralmente realizzato il sogno dei fan, dando vita ad un vero è proprio seguito di uno dei capitoli più amati della saga.

Narrativamente non completamente riuscito, almeno non per chi si approccia al brand direttamente con questo film, è un chiaro omaggio ai fan che per anni hanno desiderato un seguito della storia ma soprattutto un vero film di Final Fantasy.

Video di comparazione tra Bluray 2 4K

Distribuita da Eagle Pictures, su licenza e produzione Sony Pictures, l’edizione 4K di Final Fantasy VII: Advent Children, viene presentata nella sua versione Complete, realizzata nel 2009 con l’aggiunta di scene inedite e modificate per circa 26 minuti di durata in più del film.

Visivamente questa nuova inedita versione in 4K Ultra HD mostra un incremento delle prestazioni tangibili che risente tuttavia della produzione direct-to-video e delle limitazioni hardware dell’epoca.

Rispetto al precedente Bluray (incluso nella confezione) il miglioramento di definizione, di dettaglio e la pulizia generale è sicuramente evidente, così come lascia piacevolmente colpiti l’ottimo utilizzo del colore con i filtri HDR.

Nonostante questo i limiti del passato come la presenza di aliasing sulle texture e l’assenza del vero fotorealismo, non raggiunto per limiti tecnologici dell’epoca, emergono ancora più rigogliose attraverso l’aumento della definizione e dettaglio.

Il versante audio ci presenta una traccia lossless in 5.1 DTS HD sia in lingua Inglese che Giapponese di ottime qualità. Vi ricordiamo che il film non è mai stato doppiato in italiano ed è visibile con l’aiuto dei sottotitoli nel nostro idioma.

Ricco il comparto dei contenuti speciali tuttavia riproposta dei vecchi extra del disco Blu-ray presente nella confezione.