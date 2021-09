Fantozzi e tutte le Novità in DVD e Bluray di Mustang

Dal restauro di Fantozzi al documentario sulla vita di Banksy, scopriamo tutti i titoli in DVD e Bluray di Mustang Entertainment disponibili dal 23 Settembre.

Mustangpropone dal 23 settembre il cult assoluto della commedia italiana con Paolo Villaggio,FANTOZZI, disponibilein queste edizioni:

– “FANTOZZI” – NUOVA EDIZIONE BLU RAY 2021 dal nuovo restauro e nuova color correction 2021 a cura di Cineteca di Bologna, in collaborazione con RTI Mediaset e Infinity, e la supervisione del direttore della fotografia Daniele Ciprì; nei contenuti extra: introduzione al film del critico Gianni Canova e interviste al Direttore della Cineteca di Bologna Gianluca Farinelli e al Direttore della fotografia Daniele Ciprì;

– “FANTOZZI” – NUOVA EDIZIONE BLU RAY 2015, conintroduzione al film del critico Gianni Canova e “La tragica storia di Fantozzi” lunga intervista a Paolo Villaggio sui primi 4 film della serie; restauro a cura di EuroLab;

– BOX da 2 dischi contenente NUOVA EDIZIONE BLU RAY 2021 + NUOVA EDIZIONE BLU RAY 2015

– “FANTOZZI” – NUOVA EDIZIONE DVD 2015, conintroduzione al film del critico Gianni Canova e “La tragica storia di Fantozzi” lunga intervista a Paolo Villaggio sui primi 4 film della serie.

Tra le novità di questa release segnaliamo:

La commedia per tutta la famiglia di Susy Laude con Pietro Sermonti, Lillo Petrolo, Antonio Catania, Laura Bilgeri, Dino Abbrescia, Carolina Rey, TUTTI PER UMA: una famiglia di soli uomini allo sbando salvati da una ragazza misteriosa (in Dvd ed. CG/Vision e on demand su CG Digital).

Dal regista vincitore del David di Donatello, Alessandro Grande, REGINA: la storia del rapporto unico che unisce un giovane padre alla figlia adolescente (in Dvd ed. CG/Adler). 38° Torino Film Festival 2020. CIAK D’ORO 2021 Premio Cult Movie.

RIBELLI, l’esilarante commedia dalle venature tarantiniane campione d’incassi in patria, di Allan Mauduit con Cécile De France, Audrey Lamy, Yolande Moreau (in Dvd ed. Mustang/No.Mad e on demand su CG Digital).

ROSSO il noir di Blienjamín Naishtat con Darío Grandinetti e Alfredo Castro ambientato nell’Argentina degli anni ’70, poco prima del colpo di stato (in Dvd ed CG/Fil Rouge Media e on demand su CG Digital).

OSTAGGI, l’imprevedibile black comedy di Eleonora Ivone, tratta dalla piéce di Angelo Longoni, con Gianmarco Tognazzi, Vanessa Incontrada, Elena Cotta, Francesco Pannofino, Alessandro Haber, Jonis Bascir (in Dvd ed. CG/Fenix Entertainment e on demand su CG Digital).

BANKSY – L’ARTE DELLA RIBELLIONE di Elio Espana: per la prima volta viene raccontata la storia completa della carriera di un artista la cui identità è ancora avvolta nel mistero (in Dvd ed. CG/Adler).

Tutti i film sono disponibili nei migliori punti vendita, negli store online