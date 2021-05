eFootball PES 2021 – UEFA EURO 2020 in arrivo

KONAMI svela i dettagli dei Data Pack 6.0 e 7.0 più numerose campagne in-game che si svolgeranno prima e durante il campionato Europeo nel mondo reale

Come Video Game Ufficiale del campionato Europeo UEFA EURO 2020 tournament, Konami Digital Entertainment B.V. annuncia oggi i dettagli dei nuovi aggiornamenti e delle campagne in-game per tutte le versioni di eFootball PES 2021, incluso eFootball PES 2021 LITE e versione per dispositivi mobile.



Da oggi sarà disponibile per il download su tutte le piattaforme il Data Pack 6.0, che porterà numerosi aggiornamenti e migliorerà ulteriormente la modalità ufficiale UEFA EURO 2020:

Aggiornamento ai kit delle Nazionali, tra cui Germania, Italia, Spagna, Russia, Ungheria, Svezia, Danimarca e Romania

Aggiornamento aspetto giocatori, tra cui Antoine Griezmann (Francia), Cristiano Ronaldo (Portogallo), Liam Cooper (Scozia), Joakim Maehle (Danimarca) e Çaglar Söyüncü (Turchia)

Kit arbitri ufficiale UEFA EURO 2020

Stemma ufficiale UEFA EURO 2020 per le maglie, incluso uno stemma per gli attuali campioni in carica

KONAMI annuncia, inoltre, che il Data Pack 7.0 sarà rilasciato il prossimo mese, verso la fine di Giugno, in coincidenza con l’avanzamento del Campionato Europeo alla fase di eliminazione diretta. A causa dei limiti di tempo e della presentazione delle squadre nel mondo reale, questo aggiornamento gratuito aggiungerà i seguenti contenuti:

Aggiornamento squadre nazionali, in base ai 26 giocatori finalisti selezionati per ogni squadra

Aumento del numero di giocatori per squadra da 23 a 26

Dall’inizio di giugno a metà luglio, su tutte le versioni di eFootball PES 2021, inclusa LITE e mobile, saranno disponibili molteplici campagne in-game UEFA EURO 2020:



Le date esatte e ulteriori informazioni sulle campagne saranno presto disponibili sul sito ufficiale e sugli account social di PES.



eFootball PES 2021 SEASON UPDATE è disponibile all’acquisto all’acquisto su PS4, Xbox One e PC via Steam da rivenditori fisici o negozi digitali. Il gioco è compatibile con PS5 e Xbox Series X|S. Una versione free-to-play del gioco, eFootball PES 2021 LITE, è disponibile con accesso a modalità online e altri contenuti.



eFootball PES 2021 mobile è disponibile gratuitamente su dispositivi iOS e Android.