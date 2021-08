eFootball – Nuovi dettagli per l’erede di PES

In occasione della gamescom 2021, Konami Digital Entertainment B.V. ha svelato oggi, con un nuovo in-engine trailer, numerosi dettagli e nuove caratterische del gameplay di eFootball, la nuova esperienza simulativa calcistica dai creatori di PES e Winning Eleven.

Seitaro Kimura, producer della serie eFootball per Konami Digital Entertainment ha commentato: “Con così tanti cambiamenti quest’anno, crediamo sia fondamentale che i giocatori comprendano come prima cosa le sensazioni che è in grado di trasmettere in campo il nostro gioco calcistico – altamente realistico e fondato su una reale passione per questo sport. Decenni di esperienza nello sviluppo dei titoli PES e Winning Eleven sono stati riversati in eFootball con l’obiettivo di raggiungere gli appasionati di calcio di tutto il mondo. Questo è l’inizio di un viaggio unico e abbiamo grandi progetti per il futuro”.

Controllo della palla

I giocatori saranno in grado di controllare la forza del tocco sulla palla e di determinare la velocità di dribbling; dal primo controllo alla conduzione di palla, come nel mondo reale. Inoltre, su PlayStation 5, eFootball sfrutterà il feedback aptico e i grilletti adattivi del DualSense per far percepire la differenza dei movimenti del giocatore*.

*Questa caratteristica sarà aggiunta in un aggiornamento post lancio. Restate in attesa per maggiori informazioni

Ingannare il difensore

Grazie alla grande libertà di controllo che il giocatore avrà sulla palla, ogni azione si trasformerà in un gioco mentale*. Sarà possibile effettuare con comandi molto intuitivi un’ampia varietà di dribbling e finte. In combinazione, queste azioni renderanno ogni scontro emozionante, sia per l’attaccante sia per il difensore.

*Questa caratteristica sarà aggiunta in un aggiornamento post lancio. Restate in attesa per maggiori informazioni

Ruba la palla e crea opportunità

I giocatori potranno bloccare il tiro dell’avversario con il loro corpo o intuire i movimenti dell’avversario e intercettare così il passaggio. Naturalmente, rubare la palla vicino alla porta avversaria creerà importanti opportunità per andare a rete.

Scontri fisici

eFootball ricrea fedelmente le dinamiche degli scontri fisici, estremamente importanti nel calcio reale, introducendo un comando di carica per la difesa fisica. Inoltre, i giocatori della squadra che attacca possono utilizzare il corpo a corpo per mantenere la palla in gioco, rendendo il gioco offensivo e difensivo molto più dinamico.

Eseguire un tiro di precisione*

L’opzione che permette di caricare un “tiro di precisione”, caratterizzata da nuove animazioni, renderà il gioco ancora più tecnico ed eccitante. I giocatori saranno in grado di eseguire calci speciali, come cross di precisione, passaggi rapidi filtranti e rising shot. Queste nuove azioni richiederanno più tempo per essere eseguite, per questo motivo i giocatori dovranno sfruttare al meglio le opportunità che si presenteranno durante la partita.

*Questa caratteristica sarà aggiunta in un aggiornamento post lancio. Restate in attesa per maggiori informazioni

Focus sugli scontri 1vs1

Il team di sviluppo di eFootball™ ha analizzato le tattiche calcistiche nel mondo reale per creare un nuovo set di regole win/lose per gli scontri “1vs1”. Grazie alla tecnologia Motion Matching, il gioco valuterà in tempo reale la palla, la velocità di movimento, la direzione del corpo, le abilità fisiche e molto altro per controllare il movimento di ogni giocatore. Queste regole win/lose lavorano in tandem con il movimento del calciatore per rendere il gioco più realistico, comprese le decisioni arbitrali, che sono state rielaborate.

Tattiche gioco di squadra migliorate e nuovi controlli

Le tattiche di squadra sono una parte vitale del calcio, per questo l’intelligenza artificiale dei calciatori non in possesso di palla è stata rinnovata. Questo, in combinazione con i nuovi controlli di attacco e difesa, permetterà ai giocatori molta più libertà di gioco.

Una nuova camera: Duel

La nuova camera “Duel” zoommerà sul calciatore quando sarà impegnato in uno scontro 1vs1, permettendo al giocatore di godersi l’azione 1vs1 da una distanza ravvicinata. Quando il calciatore in possesso di palla sarà invece libero, il campo visivo si espanderà, permettendo al giocatore di effettuare un passaggio lungo al momento giusto.

Miglioramenti generali

Il nuovo sistema di animazioni Motion Matching rende i movimenti dei giocatori più fluidi e naturali. Grazie alla collaborazione con un istituto di ricerca, inoltre, anche il movimento della palla è stato notevolmente migliorato. Infine, l’azione non si ferma mai durante la partita grazie al sistema Seamless Restart.