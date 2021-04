Easy Living – La Vita Facile – Recensione del DVD del fiilm dei fratelli Miyakawa

Easy Living – La Vita Facile: Ora disponibile in DVD con Mustang Entertainment e I Wonder Pictures, questa piccola gemma in mezzo alla desolazione del cinema italiano diretta dagli italianissimi fratelli Miyakawa.

Siamo a Ventimiglia. Elvis (Alberto Boubakar Malanchino) è un immigrato senza documenti che vorrebbe tornare in Francia per raggiungere la sua famiglia. L’impresa sembra impossibile, fino a quando una giovane studentessa (Camilla – Camilla Semino Favro) che contrabbanda sigarette e farmaci, suo fratello (Brando – James Miyakawa) adolescente e un maestro di tennis statunitense e impavido seduttore (Don – Manoel Hudec) prendono a cuore la sua causa ed escogitano un piano per fargli passare la frontiera.

Basta leggere la trama per capire che il rischio di dispensare vittimismo e patetismo spiccioli sotto forma di morale c’era tutto.

I fratelli Miyakawa (Orso e Peter) invece riescono a eludere le trappole del “cinema migrante” e realizzano un’opera che si distingue dal desolante panorama del cinema italiano prima di tutto per un’atmosfera piacevolmente ondivaga e trasognata.

Come se i personaggi vivessero in un limbo, in un purgatorio statico e pacifico: la vita come un’attesa quindi, in un luogo-stato che è un passaggio non solo da uno Stato (con la maiuscola questa volta) all’altro, ma lo è anche nell’accezione metamorfica del termine, nell’evoluzione dei/nei personaggi che lo abitano.

Una commedia umana quindi, resa frizzante da un’ironia ben calibrata ed efficace (il personaggio di Don, in particolare, è irresistibile). Coinvolge e prende piano piano, Easy Living – La Vita Facile, decolla definitivamente quando affronta la fase dell’escape plan, deliziando e stupendo – quantomeno in rapporto a quel che è oggi la commedia italiana – per la sicurezza e il rigore stilistici, la cura registica e la capacità di fare economia di mezzi.

Easy Living – La Vita Facile – Il DVD a cura di Davide Belardo

Prodotto e distribuito da Mustang Entertainment, su licenza I Wonder Pictures, il DVD di Easy Living – La Vita Facile mostra un comparto tecnico di discreta fattura, in linea con i limiti del formato, e un reparto extra ridotto all’osso.

Quadro video con definizione per buona parte leggera che solo nei primi piani (dei volti come degli oggetti in scena) regala un dettaglio più incisivo e definito. La pulizia dell’immagine è generalmente eccellente anche se possiamo notare nei contorni e nelle panoramiche le classiche seghettature da standard definition.

Sul versante audio troviamo una codifica in 5.1 Dolby Digital di qualità, cristallina nella proposta dei dialoghi e ben bilanciata per quanto riguarda i volumi.

Per il reparto extra spiace notare l’assenza di un’intervista ai registi. Il tutto è limitato alla sola presenza del trailer e ad un ironico spot promozionale sulla seduzione.