Eagle Pictures distribuisce Sony Pictures in Italia

Eagle Pictures, primaria società di distribuzione e produzione cinematografica in Italia, ha firmato un nuovo accordo per la distribuzione di DVD e Blu-ray Disc con Sony Pictures Entertainment Italia, in vigore dal 1° Aprile 2021. Il nuovo accordo riguarda film e serie TV in formato fisico sul mercato italiano.

I titoli Sony Pictures di prossima uscita includono “Ghostbusters: Afterlife”, “Peter Rabbit 2”, “Uncharted”, i film Sony Pictures dell’Universo Marvel “Morbius” e “Venom 2: Let There Be Carnage” e il terzo film della serie “Spider-Man: Homecoming”. Il vasto catalogo SPE include titoli come “C’era una volta a Hollywood”, “Blade Runner 2049”, “Angry Birds”, “L’arte di vincere”, “Outlander”, insieme a molti altri film e serie TV, nuovi e di catalogo.

Andrea Goretti, Amministratore Delegato di Eagle Pictures Spa dichiara: “Siamo orgogliosi e molto felici di questo accordo attraverso il quale un major studio come Sony Pictures ci ha affidato la distribuzione dei suoi prodotti, permettendoci di consolidare la nostra leadership tra i distributori indipendenti.”

Zelda Stewart, Country Manager di Sony Pictures Entertainment Italia dichiara: “Abbiamo percepito la passione di Eagle per i contenuti di qualità, passione che li rende il partner locale perfetto per la distribuzione del nostro catalogo e delle nostre prossime novità.”