Dopo The Irishman, Robert De Niro e Sebastian Maniscalco reciteranno di nuovo assieme nel film About My Father

Ebbene, stando alla sempre aggiornatissima e assai eminente Deadline, Robert De Niro e Sebastian Maniscalco (Green Book), ovvero il protagonista di The Irishman e l’attore che, in tale film di Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon), interpretò Joe Gallo, reciteranno nuovamente e sorprendentemente assieme per una pellicola comedy–drama intimista intitolata About My Father, le cui riprese inizieranno a fine anno.

About My Father sarà targato dalla Lionsgate Comedy e si baserà sulla vera storia, naturalmente un po’ romanzata e adattata per il grande schermo, dello stesso Maniscalco e del suo affettuoso, eppur tormentoso ed emotivamente burrascoso rapporto con suo padre di nome Salvo (De Niro).

Questa sarà, su per giù, la trama di About My Father. Della quale però non sono stati al momento forniti molti dettagli e approfondimenti, sebbene si presupponga che si tratterà, come sopra accennatovi, di una commedia agrodolce con virate leggermente drammatiche.

Quando Sebastian (Maniscalco nella parte di sé stesso) dichiara al suo vecchio padre immigrato italiano, Salvo (De Niro), che sta per fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata americana, Salvo insiste per passare un fine settimana con i suoi genitori. Anche se all’inizio le culture si scontreranno e sembrerà che le due famiglie non abbiano nulla in comune, entro la fine del fine settimana saranno una sola, indivisibile famiglia…

Abbiamo volutamente scritto in corsivo il termine famiglia. Ché è non poco, ovviamente, allusivo…

La sceneggiatura di About My Father è stata allestita da Maniscalco in persona. In collaborazione, anzi supervisione e qualche aggiustamento da parte di Austen Earl.

La regia di About My Father sarà firmata dalla giovane Laura Terruso.

Fra i produttori anche i fratelli Chris e Paul Weitz. Quest’ultimo, ricordiamo, diresse De Niro in Vi presento i nostri e Being Flynn.

Ora, se avete visto The Irishman, saprete bene che il personaggio interpretato da Maniscalco non ebbe affatto un bel rapporto nei riguardi di quello incarnato da De Niro, eh eh.

Invece, succederà tutt’altro in About My Father. Almeno pare…