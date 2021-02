David Fincher & Michael Fassbender per il noir The Killer

Stando all’eminente e attendibilissima Deadline, uno dei nostri registi contemporanei più amati, ovvero David Fincher, appena reduce dal suo straordinario e giustamente acclamato Mank, pellicola con Gary Oldman che certamente sarà una delle protagoniste dell’imminente notte degli Oscar, pare che abbia già trovato il suo prossimo progetto filmico a cui si dedicherà, anima e corpo, nei prossimi mesi.

Secondo la menzionatavi notizia fornitaci in esclusiva, David Fincher lavorerà nuovamente con lo sceneggiatore Andrew Kevin Walker, già per lui splendido artefice di uno dei suoi must assoluti, ovvero l’epocale Seven.

Walker, per l’occasione, adatterà la serie graphic novel dello scrittore francese Alexis Nolent, cioè The Killer.

Il protagonista di The Killer, questa nuova, annunciata pellicola di Fincher che, come per il succitato Mank, verrà patrocinata da Netflix, sarà il redivivo Michael Fassbender.

La trama di The Killer, parimenti a quella del graphic novel omonimo, riassunta in maniera sommaria, sarà questa:

la serie segue un assassino a sangue freddo che inizia ad avere una crisi psicologica in un mondo senza bussola morale.