Cronaca di un Amore di Antonioni in Bluray con il tuo aiuto

Presentata nella sezione Venezia Classici all’ultima Mostra Internazionale di arte cinematografica di Venezia, la versione restaura di CRONACA DI UN AMORE, opera prima di Michelangelo Antonioni, potrà essere pubblicata per la prima volta in Blu Ray grazie alla campagna di crowdfunding START UP! di CG Entertainment.

COME PARTECIPARE AL CROWDFUNDING

CRONACA DI UN AMORE Limited Edition Blu-Ray Numerata (500 copie) sarà pubblicata solo al raggiungimento di 300 copie pre-acquistate entro il 17maggio IN ESCLUSIVA sulla piattaforma di CG Entertainment a questo indirizzo: https://tinyurl.com/45trzkk7

Il nome di tutti i partecipanti al crowdfunding sarà riportato all’interno della confezione.

IL RESTAURO

In occasione del 50° anniversario del film, il capolavoro di esordio di Michelangelo Antonioni con Lucia Bosè e Massimo Girotti è stato sottoposto a un restauro in 4K nel 2020 da Cineteca di Bologna in collaborazione con Surf Film presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata, con il sostegno di MiBACT. CRONACA DI UN AMORE ha aperto la sezione Venezia Classici della 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, sezione ospitata anche all’interno del programma del festival Il Cinema Ritrovato.

‘EDIZIONE CONTERRA’:

Blu-ray da nuovo Master HD versione restaurata in 4K nel 2020 da Cineteca di Bologna in collaborazione con Surf Film presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata, con il sostegno di MiBACT

Slipcase di cartone con nuovo artwork

Artwork originale per l’ Amaray interno

Numerazione della copia limitata ai primi 500 PZ

Il nome di tutti i partecipanti all’operazione all’interno della confezione (500 COPIE)

Questa edizione non sarà disponibile altrove.