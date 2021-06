Chaos Walking – Recensione del Bluray del film con Tom Holland e Daisy Ridley

Chaos Walking: L’ambizioso sci-fi dai toni distopici diretto da Doug Liman con protagonisti Tom Holland e Daisy Ridley, arriva direttamente in Home Video in Bluray, DVD e in digitale in esclusiva su Amazon Prime Video.

Nel futuro gli umani vivono su un pianeta molto simile alla Terra. Hanno appena vinto una dura guerra contro gli alieni ma la loro esistenza è minacciata da un’infezione sconosciuta che ha decimato il genere femminile e sta seminando il caos: ora ognuno può sentire i pensieri dell’altro e la privacy è solo un ricordo lontano.

Un uomo malvagio e corrotto cerca di sfruttare a suo vantaggio questa delicata situazione e solo Todd Hewitt (Tom Holland) può fermarlo. Intanto, mentre imperversa il caos, Todd resterà affascinato da un essere mai visto: Viola (Daisy Ridley), una donna.

Adattamento del romanzo Chaos – La fuga (The Knife of Never Letting Go), primo capitolo della trilogia Chaos Walking, scritta da Patrick Ness, co-autore anche della sceneggiatura del film, è una trasposizione cinematografica afflitta da una produzione e lavorazione complicata che ha visto avvicendarsi alla scrittura celebri penne come Charlie Kaufman, John Lee Hancock e tanti altri che hanno revisionato la sceneggiatura dal 2016 fino al film finito che possiamo vedere oggi sullo schermo.

Una gestazione complessa e complicata affidata alla fine al regista di “The Bourne Identity” e “Edge of Tomorrow – Senza domani” e sostenuta da un cast di stelle hollywoodiane non indifferente.

Un film intrigante ma che rischia spesso di naufragare sotto il peso delle sue ambizioni. Non completamente riuscito il tentativo di mostrare un mondo desolato dopo una dura guerra con gli alieni, in cui il genere femminile è stato decimato, mentre gli uomini hanno acquisito strani poteri come la capacità di ascoltare i pensieri dell’altro.

Molte delle soluzioni proposte, soprattutto quelle visive, sono eleganti e ben congeniate. La mancanza di ritmo spedito tuttavia limiterà la visione degli spettatori che prediligono l’intrattenimento alla ricerca di una chiave di lettura.

Prodotto e distribuito da Eagle Pictures, su licenza Leone Film Group e Rai Cinema, il Bluray di Chaos Walking offre un comparto tecnico di assoluta qualità e oltre 100 minuti di materiale di approfondimento.

Il quadro video mostra immagini ottimamente dettagliate e definite in ogni momento della visione. Solo nelle scene in cui subentra troppo utilizzo di CGI possiamo notare una lieve flessione del dettaglio, probabilmente dovuta anche al budget del film, ma è un inerzia rispetto alla qualità generale.

Sul versante audio troviamo due potenti codifiche in 5.1 DTS HD MA, sia per il buon doppiaggio italiano che per la lingua originale. Entrambe le tracce risultano potenti, precise e perfettamente bilanciate per supportare al meglio ogni momento presente sulla scena.

Generoso il reparto dei contenuti speciali che con i suoi oltre 100 minuti delinea al meglio la difficile gestazione e l’ambizioso progetto alla base del film. Peccato per la mancanza dei sottotitoli in Italiano per i commenti al film e alle scene eliminate.

Commento audio (non sottotitolato)

Scene tagliate (disponibili anche con commento non sottotitolato) (43:08)

Il rumore del regista (17:23) Il regista racconta la produzione del film con immagini dal set durante le riprese.

La fonte del silenzio (06:59) Breve clip sul tema del film.

I cittadini di Prentisstown (09:42) Presentazione della cittadina protagonista del film.

I Pensieri Interiori (08:39) Il tema delle connessioni tra i protagonisti.

L’approccio visivo al film (07:41) Il direttore della fotografia affronta la sua visione estetica.

I Compositori Commentano la scena Farbranch (01:42)

I Compositori Commentano la scena Attacco alla città (02:22)

N.B.: Tutti gli extra sono sottotitolati in italiano tranne il commento al film e alle scene eliminate.