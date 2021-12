Caterina Caselli. Una vita, cento vite – Recensione del documentario

Caterina Caselli. Una vita, cento vite: Al cinema con Nexo Digital il documentario dedicato alla celebre cantante e produttrice protagonista della beat generation italiana.

Presentato all’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma il documentario di Renato De Maria si pone l’obiettivo di declinare le diverse anime di una vita artistica e personale complessa, intensamente vissuta, che ha attraversato le grandi trasformazioni dell’Italia recente come lo è stata quella di Cateria Caselli.

Per Caterina la musica è una vocazione che si manifesta fin da piccolissima, in quella Emilia rurale e verace in cui la musica la fa da padrona. Caterina impara a cantare così, come una lavandaia, senza remore, mettendoci tutta la vita e l’amore di cui è capace nella gioiosa povertà di quel casale in campagna nel quale cresce con la sua famiglia. Il suo percorso artistico se lo costruisce passo dopo passo, palco dopo palco, da quelli emiliani a quelli romani, finchè il successo commerciale arriva veramente e travolge la sua vita.

Le sue Hit sono un successo dopo l’altro “Nessuno mi può giudicare“, “Perdono, Insieme a te non ci sto più“, “Cento giorni“, Caterina Caselli entra nel costume popolare con la sua voce roca ma divertente e il suo caschetto iconico finchè la vita da palco diventa troppo stretta e una nuova rivoluzione la attende.

Nella sua seconda, o terza, vita Caterina ha scelto infatti di scovare e sostenere la crescita di tanti talenti musicali grazie alla sua etichetta discografica la Sugar. Anche questa si dimostra essere una scelta lavorativa fortunata e tanti devono a Cateria Caselli il successo.

Fra gli artisti di successo che la Sugar ha prodotto ricordiamo Giuni Russo, Paolo Vallesi, Andrea Bocelli, Gerardina Trovato, gli Avion Travel, i Gazosa, Elisa, i Negramaro, Malika Ayane, Raphael Gualazzi e Giovanni Caccamo solo per citarne alcuni.

Caterina Caselli. Una vita, cento vite esce nelle sale italiane per un evento speciale il 13, 14, 15 dicembre con Nexo Digital.

Regia: Renato De Maria Con: Caterina Caselli Anno: 2021 Durata: 96 min. Paese: Italia Distribuzione: Nexo Digital