Castlevania Advance Collection, ora disponibile su Console e PC

Castlevania Advance: Quattro tra i titoli back-catalogue più amati della serie Castlevania tornano disponibili per la gioia dei fan

Konami Digital Entertainment, B.V. ha rivelato durante il Nintendo Direct di questa settimana che Castlevania Advance Collection è ora disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam. La collezione ripropone alcuni dei titoli più amati e apprezzati del franchise Castlevania: Castlevania: Circle of the Moon, Castlevania: Harmony of Dissonance e Castlevania: Aria of Sorrow. Inoltre, la collezione contiene uno speciale quarto titolo bonus: il gioco del 1995 per SNES Castlevania: Vampire’s Kiss (conosciuto in America anche come ‘Dracula X’).

Il team Konami Digital Entertainment che ha sviluppato Castlevania Advance Collection commenta: “Volevamo offrire a tutti la possibilità di vivere l’esperienza Castlevania – in particolare i titoli azione/avventura della serie perché sono capolavori senza tempo. Abbiamo realizzato che alcuni di questi titoli potevano essere giocati sulle attuali console e così abbiamo iniziato a lavorare sulla Castlevania Advance Collection. Abbiamo inoltre deciso di fare un lancio multipiattaforma per permettere al maggior numero di persone possibile di godere di queste opere.

La serie Castlevania celebra quest’anno il 35esimo anniversario, traguardo raggiunto grazie all’amore dei fan e alla passione di tutte le persone coinvolte nella creazione dei molti titoli del franchise. Siamo onorati di aver avuto la possibilità di lavorare a questa serie e continueremo a impegnarci per rendere Castlevania ancora più grande. Grazie a tutti per il vostro continuo supporto!”.

Oltre all’accesso a questi quattro classici senza tempo, Castlevania Advance Collection offre ai giocatori nuove caratteristiche che migliorano l’esperienza di gioco. Per gli amanti della musica, i giocatori avranno accesso immediato alle iconiche colonne sonore di ogni gioco, incluse le tracce nascoste, per un totale di 71 brani. I giocatori potranno creare le proprie playlist e ascoltare così i loro brani preferiti. Attraverso la galleria in-game, i giocatori potranno visualizzare contenuti dietro le quinte, come schizzi preparatori e disegni work-in-progress. Immagini mai mostrate prima e package design scannerizzati faranno, infine, la gioia dei fan di lunga data.

Per i completisti, Castlevania Advance Collection presenta un’enciclopedia di dati relativa ai quattro titoli, incluse informazioni su nemici, equipaggiamenti, oggetti e molto altro. Per assicurarsi di non perdere scontri o aree nascoste, i giocatori potranno registrare, rigiocare e rivedere il proprio gameplay ogni volta che lo vorranno. Infine, M2 Co., Ltd., è stata coinvolta per fornire un’emulazione di altissimo livello, assicurando la migliore ricreazione possibile di questi classici. Che si tratti di fan incalliti o di giocatori nuovi al franchise, tutti ameranno queste caratteristiche e scopriranno qualcosa di nuovo su Castlevania!

Castlevania Advance Collection è disponibile ora su Nintendo Switch , PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam, al prezzo di €19.99, solo formato digitale. La collezione è anche compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Castlevania Advance Collection Games

Castlevania: Circle of the Moon segue le vicende di Nathan Graves, un’apprendista cacciatori di vampiri che si addentra nel castello di Dracula con il suo Mentore per impedire il temuto ritorno del Conte orchestrato da Camilla.



Castlevania: Harmony of Dissonance vede Juste Belmont, nipote del leggendario cacciatore di vampiri Simon Belmont, scontrarsi nuovamente con Dracula. Questo titolo introduce molte caratteristiche inedite al franchise, come la modalità ‘Boss Rush’ e il sistema ‘Spell Fusion’.



Castlevania: Aria of Sorrow narra la storia di Soma Cruz, giovane studentessa in Giappone per studio, che è in qualche modo coinvolta nell’eterno ciclo di reincarnazione del Signore Oscuro. Che ruolo ha Soma in tutto questo? Riuscirà a tornare nel suo mondo?

Castlevania: Vampire’s Kiss è la rivisitazione del gioco cult Castlevania: Rondo of Blood ed è considerato uno dei titoli Castlevania più impegnativi mai creati. Il Conte Dracula torna ancora una volta dalla morte per far risorgere le forze dell’oscurità. Richter Belmont, erede delle famiglia Belmont, parte alla volta del Castello di Dracula per sconfiggere il Signore Oscuro.