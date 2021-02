Capcom Arcade Stadium – Ora disponibile su Switch

Durante il Nintendo Direct di ieri sera, Capcom ha svelato che tutti i 32 classici arcade inclusi in Capcom Arcade Stadium sono ora disponibili per il download digitale dal Nintendo eShop su Nintendo Switch.

Il brivido elettrizzante di una sala giochi arriva su Nintendo Switch con Capcom Arcade Stadium, che offre tre diversi pacchetti di 10 giochi e ognuno di essi mette in risalto un’era diversa di titoli arcade di Capcom. La raccolta include anche il download gratuito di 1943 – The Battle of Midway – e il titolo aggiuntivo separato, Ghosts ‘n Goblins. I fan retrò possono selezionare pacchetti specifici o acquistare un’opzione all-in-one contenente tutti i 32 giochi.

I tre pacchetti singoli di Capcom Arcade Stadium offrono l’accesso a classici degli anni ’80 come BIONIC COMMANDO e STRIDER o a titoli degli anni ’90 come SUPER STREET FIGHTER II TURBO. Ghosts ‘n Goblins sarà disponibile come gioco aggiuntivo. I giocatori possono anche optare per il pacchetto all-in contenente tutti i 32 giochi: il pack include tutti e tre i pacchetti con 10 giochi ciascuno, 1943 – The Battle of Midway – senza costi aggiuntivi e l’add-on di Ghosts ‘n Goblins. Oltre all’uscita su Nintendo Switch, Capcom Arcade Stadium arriverà anche su PlayStation®4, Xbox One e Steam. Ulteriori informazioni su queste piattaforme verranno rivelate in un secondo momento.

Per celebrare la resurrezione della leggendaria serie Capcom, l’originale Ghosts ‘n Goblins sarà disponibile gratuitamente come gioco aggiuntivo in Capcom Arcade Stadium prima dell’uscita del 25 febbraio di Ghosts ‘n Goblins Resurrection. Successivamente alla pubblicazione, il gioco aggiuntivo Ghosts ‘n Goblins sarà disponibile per l’acquisto individuale o come parte del pacchetto completo di Capcom Arcade Stadium.

Durante il Nintendo Direct è stato inoltre svelato che Ghosts ‘n Goblins Resurrection introdurrà il co-op locale per la prima volta all’interno dell’universo di Ghosts ‘n Goblins. Amici e familiari possono ora unire le forze insieme ad Arthur nella sua missione per sconfiggere il male impersonando uno dei tre personaggi secondari: Barry, che crea barriere utili per la protezione; Kerry, che trasporta Arthur attraverso il pericolo; Archie, che crea ponti da poter attraversare.

In aggiunta, Il canale Twitch USA di Capcom ospiterà uno maratona streaming dalle 19.00 fino alle 7 del mattino il 18 e il 19 febbraio per celebrare il lancio di Capcom Arcade Stadium. Il programma completo di giochi e streamer sarà annunciato sui canali social di Capcom USA.