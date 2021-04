Capcom Arcade Stadium e Ghosts ‘n Goblins Resurrection in arrivo su PS4, One e PC

Capcom ha svelato che nuovi titoli e funzionalità saranno disponibili in Capcom Arcade Stadium, una collection ricca di nostalgia che include alcuni dei più amati titoli arcade classici di Capcom.

La collection attualmente offre tre diversi pack di 10 giochi, ognuno dedicato a una diversa era di titoli arcade di Capcom. Capcom Arcade Stadium è attualmente disponibile per Nintendo Switch e arriverà il 25 maggio su PlayStation 4, sulle console Xbox One e Steam, portando così l’emozione della sala giochi anche agli appassionati più retrò. I giocatori possono acquistare i pack individuali o anche tutti i tre pack insieme.

Capcom ha annunciato che Capcom Arcade Stadium si espanderà per includere in futuro più classici arcade. Ulteriori informazioni su questi titoli e sulla loro disponibilità verranno svelate prossimamente.

Capcom ha anche svelato nuovi contenuti per il lancio di Capcom Arcade Stadium su PlayStation 4, Xbox One e Steam, tra cui una nuova modalità “Invincibility” che permetterà ai fan di acquisire il potere dell’immortalità nei loro giochi preferiti della collection. Con questa nuova modalità, i giocatori potranno sopravvivere ai devastanti colpi e ai mortali ostacoli per evitare la temutissima schermata “Game Over”. In aggiunta Capcom Arcade Stadium avrà anche un “Display Frames Set 1”, che offrirà ai giocatori l’accesso a 32 specifici display frame dei titoli, sbloccando così nuove opzioni di personalizzazione per i cabinati arcade digitali. In arrivo per tutte le piattaforme, la modalità “Invincibility” sarà disponibile il 25 maggio e il “Display Frames Set 1” può essere acquistato individualmente.

È possibile effettuare il pre-order di Capcom Arcade Stadium a partire da ora su Xbox One e Steam e l’acquisto anticipato permetterà ai giocatori di ricevere il “Display Frames Set 1” gratuitamente fino all’8 giugno. In aggiunta, l’add-on del Ghosts ‘n Goblins originale per Capcom Arcade Stadium sarà acquistabile con uno sconto del 50% su Nintendo Switch per un periodo limitato tra il 27 aprile e il 24 maggio.

Su Steam, sarà disponibile anche un “Mini-Album” che conterrà i theme song di Capcom Arcade Stadium, “A Brand New Day” e “Teenage Blues.” I fan possono acquistare i brani musicali individualmente o l’intero album composto da 10 brani. È disponibile anche un bundle con tutti i tre pack di Capcom Arcade Stadium insieme al Mini-Album.

Infine, Capcom ha svelato che Ghosts ‘n Goblins Resurrection sarà disponibile su PlayStation 4, sulle console Xbox One e Steam dal 1° giugno. Pubblicato in precedenza su Nintendo Switch, Ghosts ‘n Goblins Resurrection permetterà a più giocatori di mettere alla prova le proprie capacità nel Regno dei Demoni quando sarà presto disponibile.

Reboot moderno della leggendaria serie Ghosts ‘n Goblins, Ghosts ‘n Goblins Resurrection offre diverse funzionalità e modalità per aiutare i giocatori nella loro avventura. Con modalità di difficoltà multiple, tra cui Scudiero, Cavaliere e Leggenda, i giocatori di tutti i livelli possono guidare il valoroso cavaliere Arthur nella sua missione per salvare la principessa. È inoltre disponibile una speciale modalità Pagina, che consente agli apprendisti di rigenerarsi sul posto con vite illimitate. Anche i cavalieri principianti possono sperimentare Ghosts ‘n Goblins Resurrection con gli amici e la propria famiglia tramite la modalità locale co-op a due giocatori. Il secondo giocatore può aiutare Arthur impersonando uno dei tre personaggi di supporto: Barry, che crea barriere utili per la protezione; Kerry, che trasporta Arthur attraverso il pericolo; e Archie, che crea ponti da poter attraversare

È ora possibile effettuare il pre-order di Ghosts ‘n Goblins Resurrection su PlayStation 4, Xbox One e Steam. I giocatori che effettueranno il pre-order di Ghosts ‘n Goblins Resurrection su PlayStation 4 o Xbox One potranno immergersi nel gioco in anticipo tramite l’Early Access disponibile 24 ore prima dell’uscita ufficiale del 1° giugno 2021. Tutti coloro che effettueranno il pre-order di Ghosts ‘n Goblins Resurrection su Steam riceveranno un set che include un wallpaper speciale e una Mini soundtrack.