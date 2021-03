Brother di Kitano per la prima volta in Bluray

Brother, uno dei tanti capolavori di Beat Takeshi per la prima volta in Bluray in Italia grazie al tuo aiuto!

A poco più di 20 anni dalla presentazione al 57° Festival di Venezia CG Entertainment lancia la campagna di crowdfunding START UP! per pubblicare per la prima volta in Blu Ray in Italia il cult movie di Takeshi Kitano BROTHER.

Questa edizione esclusiva e limitata si presenterà con un nuovo packaging, la numerazione delle copie (1000), il nome dei partecipanti al crowdfunding e sarà accompagnata dal film “Scenes by the Sea – The Life and Cinema of Beat Takeshi Kitano”. Primo importante documentario in lingua inglese sull’attore – regista giapponese di culto, il film di Louis Heaton contiene interviste a molti dei collaboratori di Kitano e ne racconta l’ascesa, dalla povertà della classe operaia a superstar della radio, della TV, della commedia e del giornalismo giapponesi: il film segue poi la realizzazione del suo gangster-movie nippo-americano, BROTHER.

COME PARTECIPARE AL CROWDFUNDING

BROTHER Limited Edition Blu-Ray Numerata sarà pubblicata solo al raggiungimento di 400 copie pre-acquistate entro il 20 aprile IN ESCLUSIVA sulla piattaforma di CG Entertainment a questo indirizzo: https://tinyurl.com/rtc8y62c

Il nome di tutti i partecipanti al crowdfunding START UP! sarà riportato all’interno della confezione.

L’EDIZIONE CONTERRA’:

Il film in Blu-ray da master HD;

Numerazione della copia limitata (1000);

Il nome di tutti i partecipanti all’operazione all’interno della confezione;

Docufilm: “Scenes by the Sea – The Life and Cinema of Beat Takeshi Kitano”;

Packaging: Slipcase di cartone con nuovo artwork; Amaray interno con nuovo artwork.

Questa edizione non sarà disponibile altrove.

Yamamoto è un solitario esponente della yakuza appena uscito sconfitto da una guerra contro una famiglia rivale, durante la quale il suo capo è stato assassinato. Tradito anche dal fratello più leale, decide di andare a Los Angeles per cercare Ken, suo fratello minore, andato via dal Giappone per studiare. Ma anche Ken sembra aver iniziato una carriera nella malavita organizzata…

Regia: Takeshi Kitano. Con Takeshi Kitano, Omar Epps, Claude Maki, Masaya Kato