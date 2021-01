Bride of Re-Animator (Re-Animator 2) in Limiter Edition Bluray e DVD con Midnight Classics

Midnight Classics, etichetta horror di proprietà di Koch Media che racchiude una collezione unica e irripetibile di cult movies che hanno fatto grande la storia del cinema dell’orrore, è lieta di annunciare che Bride of Re-Animator (Re-Animator 2) è da oggi disponibile in Limited Edition in DVD e Blu-ray a tiratura limitata e numerata (solo 1.000 copie per edizione), con l’edizione Blu-Ray disponibile solo su Amazon.

Bride of Re-Animator (Re-Animator 2), basato sul racconto del 1922 “Herbert West – Reanimator” del noto autore H.P. Lovecraft, è il secondo film diretto da Brian Yuzna, che ha anche lavorato come produttore nel primo Re-Animator. La pellicola riunisce i membri del cast originale Jeffrey Combs e Bruce Abbott, che riprendono i rispettivi ruoli del dottor Herbert West e del dottor Dean Cain. Il cast è composto anche da Claude Earl Jones nei panni del tenente Leslie Chapham, Fabiana Udenio nei panni di Francesca Danelli, David Gale nei panni del dottor Carl Hill, Kathleen Kinmont nei panni di Gloria e Mel Stewart nei panni del dottor Graves.

Il film ha ricevuto due nomination ai Saturn Award nel 1991, per la categoria Best Horror Film e l’attore Jeffrey Combs è stato nominato per la categoria Best Supporting Actor. Inoltre il regista Brian Yuzna è stato nominato per il premio per il Best Film award per Bride of Re-Animator al Catalonian International Film Festival di Sitges, in Spagna.

Entrambe le versioni targate Midnight Classics contengono oltre 2 ore di extra, tra cui spicca un’intervista esclusiva che Brian Yuzna ha concesso a Midnight Factory, oltre alla consueta card da collezione e un booklet di 24 pagine con diversi approfondimenti. I master del film sono stati approvati e certificati dal regista.

Sinossi

Dal genio di BRIAN YUZNA (Society – The Horror), il secondo sconvolgente capitolo della saga di RE-ANIMATOR che omaggia al contempo il moderno cinema gore e i classici del gotico. Ispirato al celebre personaggio inventato da H.P. Lovecraft, magistralmente interpretato dall’icona horror JEFFREY COMBS (From Beyond) e con gli effetti speciali del Maestro GREG NICOTERO (The Walking Dead), Re-Animator 2 è presentato per la prima volta in VERSIONE RESTAURATA HD e ricca di contenuti speciali inediti. Contiene le versioni UNRATED e R-RATED del film.

Contenuti Extra

Commento audio sottotitolato col regista Brian Yuzna

Commento audio sottotitolato con gli attori Jeffrey Combs e Bruce Abbott

Commento audio sottotitolato col regista Brian Yuzna, l’attore Jeffrey Combs, il responsabile degli effetti speciali Thomas Rainone e il suo team

Brian Yuzna ricorda il film

Carnival Sequence: scena tagliata

Meg is Re-Animated: scena tagliata

Getting Ahead in Horror: making of

Splatter Masters: intervista con il team degli effetti speciali

Theatrical Trailer

Dietro le quinte – Effetti speciali

Intervista esclusiva by Midnight Factory al regista Brian Yuzna

La Limited Edition in DVD e Blu-ray di Bride of Re-Animator (Re-Animator 2) è disponibile da oggi.