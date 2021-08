Boss Level – Recensione del Bluray del Film con Mel Gibson e Frank Grillo

Boss Level: Il film diretto da Joe Carnahan, conosciuto anche in Italia con il titolo “Quello che non ti uccide“, è finalmente disponibile in DVD e Bluray con Eagle Pictures dopo il lancio in esclusiva su Amazon Prime Video.

Costretto a rivivere in continuazione il giorno della propria morte, l’ex agente delle forze speciali Roy Pulver (Frank Grillo) scopre degli indizi che lo hanno portato in questo misterioso loop temporale cui sembra essere condannato. In una corsa contro il tempo, Roy, cercherà di dare la caccia al colonnello Ventor (Mel Gibson), il potente capo del programma governativo che ha ucciso la ex Jemma Wells (Naomi Watts) e minaccia la vita di suo figlio, mentre degli strambi e spietati assassini gli danno la caccia uccidendolo ad ogni tentativo.

Il regista di “A-Team ” e “The Grey “, Joe Carnahan, sforna un nuovo action thriller dai toni ironici e dai temi fantascientifici che riprende l’idea di film come “Ricomincio da capo“, con scene che si ripetono con esiti spesso imprevisti per le scelte e cambi di strategia di Roy.

Protagonisti della pellicola dal ritmo arrembante e molto divertente un cast stellare che vede la presenza di Frank Grillo, Naomi Watts, Mel Gibson, Michelle Yeoh e Ken Jeong.

Distribuito da Eagle Pictures, su licenza e produzione di Blue Swan Entertainment, il Bluray di Boss Level mostra un comparto tecnico di discreta qualità e zero contributi di approfondimento.

Purtroppo gli appassionati sanno bene che qualitativamente Blue Swan Entertainment, non presenta quasi mai dischi Bluray perfetti, in passato spesso anche in formato a 1080i, ma grazie a questa piccola azienda chi ama il cinema di genere ha avuto la possibilità di recuperare tantissime perle nascoste che con molte probabilità sarebbero rimaste tali in Italia senza la distribuzione del cigno blu dell’intrattenimento.

Boss Level mostra un quadro video nel corretto formato cinematografico 2.39:1 per una definizione e dettaglio delle immagini appaganti e privo di grossolane imperfezioni. Visivamente il disco è godibile e non lascia insoddisfatti.

Sul versante audio troviamo due codifiche in 5.1 DTS HD MA sia per il doppiaggio italiano che per la lingua originale. Si tratta di due tracce di buona fattura, chiare, potenti e ben bilanciate per la visione del film.

Extra assenti.