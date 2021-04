Blasphemous – A Giugno la Deluxe Edition in edizione fisica

Sold Out è felice di annunciare che Blasphemous Deluxe Edition, platfom brutale e d’azione, sarà disponibile in edizione fisica per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch il 29 giugno, presso retailer selezionati.

Pubblicato in partnership con Team17 e The Game Kitchen, Blasphemous Deluxe Edition comprende una copia fisica del gioco completo, oltre a una serie di contenuti fisici e digitali tra cui:

Soundtrack Digitale composta da 32 brani

Artbook Digitale di 195 pagine

Fumetto Digitale

Skin personaggio in-game: ‘Alloy of Sin’ e ‘Golden Burden’

Adesivi

Poster di Cvstodia di 180 x 290 mm

“Siamo felici di poter fare squadra con Team17 ancora una volta per l’edizione fisica di Blasphemous,” ha dichiarato Katie Clark, Senior Product Manager pressp Sold Out.

Blasphemous Deluxe Edition è pronto a conquistare, tramite la nuova edizione fisica, sia i fan del gioco, sia i giocatori che potranno immergersi per la prima volta nel mondo di Cystodia.

Sarà possibile effettuare il pre-order di Blasphemous Deluxe Edition prossimamente, solo presso retailer selezionati.