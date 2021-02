Bentornato Gundam: doppio evento dedicato all’anime e alla memoria di Detto Mariano sul canale SuperSix il 9 febbraio 2021

Grande appuntamento il 9 febbraio 2021 per gli appassionati di cartoni animati, soprattutto per coloro che in questo stesso giorno, ma quarantuno anni fa, erano davanti alla TV a vedere per la prima volta nel nostro Paese uno degli Anime più famosi di sempre: Mobile SuiteGundam!

La prima storica serie Anime nata dalla mente di Yoshiyuki Tomino, e che ha avuto da noi due doppiaggi e dunque due protagonisti italiani, ossia prima Saverio Garbarino e poi Davide Perino, ha dunque esordito per la prima volta il 9 febbraio 1980. Un successo celebrato di continuo nelle varie fiere del fumetto e non solo, così il 9 febbraio di questo mese, a partire dalle 21, sul canale SuperSix, visibile in streaming qui (oppure in uno dei tuoi canali della tua regione, clicca sulla mappa per scoprirlo!) saranno trasmessi due eventi storici dedicati a Mobile Suit Gundam e non solo, insieme a contenuti inediti per l’occasione.

“Nessuno ce la fa contro Gundam” – la vera storia della sigla italiana è il primo ad essere presentato.

L’iconica frase della storica sigla del Robottone, scritta insieme al resto del testo da Andrea Lo Vecchio, viene raccontata in questo documentario non solo da quest’ultimo, ma anche dal suo compositore, Detto Mariano, e naturalmente da colui che pronunciava le parole di questa indimenticabile versione localizzata dell’Anime (dato che Amuro Ray all’epoca era Peter Rei), ossia Mario Balducci.

Presenti naturalmente Mirko Fabbreschi e i suoi Raggi Fotonici (da anni non solo grandi autori ed interpreti di sigle tv, ma anche veri promotori del doppiaggio di qualità ad eventi come il Romics), Patrizia Tapparelli (Pandemonium), DJ Osso (Rai Radio2 / DJ Osso Radio) e Andrea Agresti delle Iene.

Subito dopo di lui, ecco “Buon Compleanno Mazinga Z”, una registrazione molto più recente rispetto al documentario, dato che si tratta di un concerto registrato il 30 agosto 2020 sul palco del Teatro Titano di San Marino.

Un evento dedicato non soltanto ai 40 anni di Mazinga Z in Italia, e al meglio dei robottoni giapponesi dal 1970 ad oggi, ma soprattutto alla memoria di Detto Mariano.

Il compositore ed arrangiatore musicale non solo di Gundam, ma anche di Mazinga, Temple e Tam Tam, Judo Boy, Astroganga, Piccola Lulu, I bon bon di Lilly, Il grande sogno di Maya, Rascal – Il mio amico orsetto, Le avventure della dolce Katy e Lo strano mondo di Minù, è purtroppo scomparso il 25 marzo 2020 ad 82 anni, per via del Covid-19.

Un ricordo a cui hanno partecipato non solo alcuni nomi dell’evento precedente (ossia Andrea Lo Vecchio, I Raggi Fotonici e Patrizia Tapparelli) ma anche Galaxy Group (Mazinga Z, Astroganga), Douglas Meakin leader dei Superobots e dei Rocking Horse (Il Grande Mazinga, Trider G7, Candy Candy), Roberta Petteruti vocalist, tra gli altri, dei Superobots (Gordian, Daltanious), Mauro Goldsand dei Mostriciattoli (Carletto il principe dei mostri).

Un concerto che ha avuto un presentatore d’eccezione, uno dei doppiatori più animati di sempre, ossia Pietro Ubaldi, la cui carriera e i suoi personaggi sono impossibili da riassumere in poche righe.

Per chi non potrà vedere, o vorrà rivedere, questo spettacolo unico, ricordiamo che è già stato pubblicato in DVD i cui proventi sono totalmente devoluti in beneficenza, tramite la Segreteria di Stato di San Marino, a sostegno delle campagne sanmarinesi per le disabilità.

Appuntamento al 9 febbraio 2021 su Supersix, e ricordate… nessuno ce la fa contro Gundam!