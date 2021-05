Benedetta – Il trailer ufficiale del nuovo film di Paul Verhoeven con la bellissima Virginie Efira

Ebbene, dopo i notevoli disagi cagionatici mondialmente dal pandemico COVID-19, il Cinema sta veramente, finalmente riaprendo i battenti alla pari delle nostre vite più libere e aperte…

Dunque, nelle scorse ore è stato rilasciato ufficialmente il primo trailer originale della nuova, attesissima opus del maestro Paul Verhoeven (Basic Instinct, RoboCop), ovvero Benedetta.

Benedetta è entrato, da quanto apprendiamo tramite Deadline, in Concorso al prossimo Festival di Cannes che si svolgerà però tardivamente rispetto al solito. Difatti, normalmente la kermesse cannense si sarebbe dovuta svolgere a breve, invece quest’anno è stata posticipata dal 6 al 17 Luglio per comprensibili ragioni evidentemente deducibili e comunque sopra spiegatevi.

Già precedentemente annunciato da una locandina, diciamo, pruriginosa nella sua versione non censurata, Benedetta infatti sarà l’ennesima opera provocatoria, virtuosamente scandalosa e al contempo sottilmente enigmatica e sofisticata di Verhoeven.

Scritto dallo stesso Verhoeven assieme allo sceneggiatore David Birke, così come già avvenuto per l’acclamato Elle, tratto da una storia vera a sua volta qui adattata dal romanzo di Judith C. Brown, Benedetta è ambientato nell’Italia del 1700 nel quale l’omonima suora (Virginie Efira) soffre di disturbanti ed erotiche visioni forse allucinatorie. Nel frattempo, sviluppa un rapporto via via più morboso e sensualmente scabroso con una compagna…

Benedetta è incarnata dalla splendida attrice belga, classe ‘77, Virginie Efira. Destinata ad accrescere, con quest’imminente film di Verhoeven, la sua fama d’interprete oltre che bravissima, estremamente magnetica e ipnoticamente meravigliosa.

Una bellezza impressionante e abbacinante quella dell’Efira, qui accompagnata da un cast altrettanto straordinario formato da Charlotte Rampling, Daphné Patakia, Lambert Wilson e Olivier Rabourdin

Gustiamoci dunque le primissime, calde, torbide ed eleganti immagini di questo trailer davvero interessante…