BELLE di Mamoru Hosoda al cinema con Anime Factory e I Wonder Pictures

Anime Factory, etichetta di proprietà di Koch Media, in collaborazione con I Wonder Pictures è orgogliosa di annunciare l’acquisizione dell’attesissimo lungometraggio anime BELLE (titolo originale: Ryu to Sobakasu no Hime, La principessa lentigginosa e il drago), diretto da Mamoru Hosoda (Mirai, The Boy and the Beast, Wolf Children, Summer War e La ragazza che saltava nel tempo), uno dei grandi maestri dell’animazione giapponese contemporanea.

Nono progetto di Hosoda, già regista di Mirai per cui ha ottenuto il consenso internazionale vincendo gli Annie Awards per il miglior film d’animazione indipendente e ricevendo una nomination agli Oscar e ai Golden Globe come Miglior Film d’animazione, BELLE arriverà presto al cinema grazie alla collaborazione tra Koch Media e I Wonder Pictures.

BELLE è un toccante racconto di formazione, di legami familiari, di amore tra genitori e figli. Una storia che approfondisce l’amicizia che trascende la specie e i legami tra le nostre vite. In BELLE, Hosoda ha raccolto la sfida di rappresentare il mondo online in continua evoluzione inserendo la storia nel mondo di [U], un enorme network online con oltre 5 miliardi di utenti registrati. Come già fatto nei suoi lavori passati come Digimon Adventure: Our War Game! (2000) e Summer Wars (2009), il regista Hosoda utilizza il mondo digitale come sfondo per approfondire temi della società attuale, basando la storia sulle sue intuizioni più recenti.

BELLE è stato inoltre realizzato da una troupe di prim’ordine di talenti internazionali, la prima nel suo genere nella storia dell’animazione giapponese che permetterà agli spettatori di calarsi in un’esperienza visiva senza precedenti nel mondo anime. Il character designer Jin Kim, che in precedenza ha lavorato a diversi iconici film Disney come Frozen II, Rapunzel, Big Hero 6, Zootropolis e Oceania, ha plasmato il personaggio di Belle. L’architetto e designer britannico Eric Wong ha dato vita al design di Hosoda, creando l’inedito mondo di [U]. I registi Tomm Moore e Ross Stewart di Cartoon Saloon, lo studio di animazione irlandese dietro i film nominati all’Oscar Song of the Sea, The Secret of Kells e Wolfwalkers, hanno dato il loro contributo per scene fantastiche ambientate nel mondo virtuale.

“BELLE è il film che ho sempre voluto realizzare”, ha dichiarato il regista Mamoru Hosoda, “e sono stato in grado di creare questo film solo grazie ai miei lavori passati. Esploro il romanticismo, l’azione e la suspense da un lato e temi più profondi come la vita e la morte dall’altro.” Hosoda ha poi concluso. “Spero possiate godervi il nostro mondo che ora si sta evolvendo alla velocità della luce mentre assaporate quelle cose che contano davvero per noi, in questo film”.

SINOSSI

Suzu, una liceale di 17 anni, vive nelle campagne della Prefettura di Kochi con il padre, dopo aver perso la madre in giovane età. La prematura perdita ha fatto chiudere Suzu in sé stessa e l’ha allontanata dal padre e dalla cosa che più amava fare: cantare. Dopo aver capito che scrivere musica è il suo unico scopo nella vita, Suzu scopre un mondo virtuale noto come [U], dove assume il ruolo di Belle, un avatar che in poco tempo le permette di diventare una cantante di fama mondiale. All’improvviso una misteriosa creatura, un drago, appare davanti a lei e insieme, intraprendono un viaggio ricco di avventure, sfide e amore, alla ricerca della loro vera natura.