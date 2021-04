Baba Yaga – Incubo nella foresta oscura ora in DVD e Bluray

Dai creatori di The Bride, l’horror che riporta in auge una spaventosa creatura leggendaria

Midnight Factory, etichetta di proprietà di Koch Media che punta a raccogliere il meglio della produzione mondiale del genere horror, spaziando tra i classici contemporanei del genere e le declinazioni thriller e fantasy è lieta di annunciare che Baba Yaga – Incubo nella foresta oscura è da oggi disponibile in Limited Edition in DVD e Blu-ray.

L’horror sovrannaturale russo del 2020 dai creatori di The Bride (titolo facente parte della line-up di Midnight Factory, acquistabile qui), basato sul racconto slavo di Baba Yaga e diretto da Svyatoslav Podgaevsky (Mermaid: The Lake of the Dead, The Bride), vede nel cast Maryana Spivak, Glafira Golubeva, Artyom Zhigulin, Oleg Chugunov, Svetlana Ustinova e Aleksey Rozin.

L’avvincente film horror unisce in modo unico suspense e fantasy horror soprannaturale, raccontando la storia di una strana tata che si prende cura della prole di una famiglia che ha appena cambiato città. Baba Yaga, nell’immaginario folkloristico dell’Est europeo, non è solo una strega, ma è “la Strega” per eccellenza e incarna tutte le malvagità che nelle fiabe, nella letteratura e nel cinema, la Malefica, con la emme maiuscola, è in grado di compiere. Nel film di Svyatoslav Podgayevskiy, la Baba Yaga ha mille volti e nessuno. Può essere una giovane avvenentissima, così come una freak dal viso semisfregiato e che dalla tradizione pesca l’idea di una micidiale gamba di ferro appuntito.

Sinossi

Una giovane famiglia assume una tata perché si prenda cura dei propri figli ma, dopo aver guadagnato la fiducia dei genitori, la tutrice inizia a mostrare comportamenti allarmanti e innaturali. Il figlio Egor viene lasciato ad affrontare il problema da solo, fino a quando scopre che la tata e la sua sorellina sono scomparse senza lasciare traccia. Con i suoi genitori in stato di trance, senza ricordare di aver mai avuto una figlia, Egor si convince allora che la sua famiglia abbia incrociato la strada con l’antico demone Baba Yaga.

Contenuti Extra

Trailer

Booklet di 12 pgg con approfondimenti sul film

La Limited Edition in DVD e Blu-ray di Baba Yaga – Incubo nella foresta oscura è disponibile da oggi.