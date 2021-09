Avatar – The last Airbender – La Frattura – In libreria il terzo capitolo con Tunué

Avatar – The last Airbender – La Frattura: Dopo il successo di vendite e di riscontri dei primi due graphic novel Avatar – The last Airbender. La promessa e La Ricerca, il 30 settembre per Tunué arriva in Italia la terza avventura della fortunata serie tv da sempre in testa alle classifiche di gradimento.

Il graphic novel per ragazzi è stato primo per settanta settimane nella classifica New York Times Bestseller. La versione a fumetti, scritta da Gene Luen Yang, vincitore dell’Eisner e Harvey Awards con Dragon Hoops, portato in Italia sempre dalla Tunué, Bryan Konietzko, Michael Dante Di Martino e Gurihiru (pseudonimo per gli artisti giapponesi Sasaki e Kawano) inizia esattamente alla fine degli eventi della stagione animata: l’Avatar Aang e il re del fuoco Zuko si alleano per aiutare il Re della Terra e riportare l’armonia nel mondo, sconfiggendo le colonie della Nazione del Fuoco.

AVATAR THE LAST AIRBENDER. LA FRATTURA

Tunué

Collana Tipitondi Cm 14×20,5

pp. 240 a colori, olandese Euro 16,90

ISBN 9788867904235

Trad. Annalisa Zignani

IL LIBRO

Riuscirà Toph a ricomporre la frattura che la separa dal padre? E il padre si renderà conto che Toph, seppur cieca, è diventata la più grande dominatrice della terra di tutti i tempi? L’Avatar Aang e i suoi amici, dopo cento anni di assenza, sono in vacanza nell’Air Nomad; ma le visite criptiche dello spirito dell’Avatar Yangchen portano Aang in una raffineria posta su una terra sacra ai Dominatori dell’aria. La compagnia si ritroverà presto in pericolo mentre uno spirito antico e terribilmente potente si risveglia con piani di vendetta e distruzione.

GLI AUTORI

Michael Dante Di Martino e Bryan Konietzko dopo aver collaborato a diverse serie animate, tra tutte I Griffin, hanno sceneggiato e diretto Avatar e La leggenda di Korra. Sono ora al lavoro sul live action di Avatar.

Gene Luen Yang Nel 2006 American Born Chinese è stato il primo graphic novel a essere nominato per un National Book Award e il primo a vincere il Printz Award dell’American Library Association; ha anche vinto un Eisner Award. Il suo secondo graphic novel Boxers & Saints è stato nominato per un National Book Award e ha vinto il premio L.A. Times Book. Si è occupato di diversi adattamenti, tra cui Superman. Nel gennaio 2016, la Library of Congress, Every Child A Reader e il Children’s Book Council lo hanno nominato Ambasciatore nazionale per la letteratura dei giovani. Il suo ultimo graphic novel, Dragon Hoops, è uscito in Italia per Tunué e la vinto gli Harvey Award come miglior libro.

Gurihiru È il nome di una coppia di artisti giapponesi: Sasaki, che si occupa delle illustrazioni e Kawano dei colori. Tra i vari lavori per il mercato americano, In scena di Raina Telgemeier, ma anche molte serie Marvel come Thor, Avengers.