Atto di Forza – Recensione del 4K Bluray del film con Arnold Schwarzenegger

Atto di Forza: L’indimenticabile film diretto da Paul Verhoeven, liberamente ispirato a un racconto breve di Philip K. Dick dal titolo Ricordiamo per voi, è disponibile da mercoledì 10 febbraio per la prima volta in versione Ultra HD grazie alla collana 4Kult di Eagle Pictures.

Siamo nel 2084 e per l’operaio Doug Quaid (Arnold Schwarzenegger) l’ossessione è una sola: andare su Marte. Oltre ai normali viaggi di linea esistono anche società come la Recall capaci di impiantare nella memoria dei loro clienti il ricordo di settimane di vacanza passate sul pianeta rosso. Doug si rivolge alla Recall e lì cominciano i guai perché i tecnici scoprono che qualcosa non va nella sua testa…

Uno dei migliori film di fantascienza degli anni’90, pietra miliare del genere sci-fi diretto dal papà di Robocop, il maestro Paul Verhoeven, con protagonisti Arnold Schwarzenegger, Rachel Ticotin e Sharon Stone.

Vincitore del premio Oscar per i Migliori Effetti Speciali, “Total Recall“ (titolo originale) ancora oggi non ha perso un grammo del suo fascino e caratura filmica. Un film granitico sostenuto da un ritmo arrembante composto da azione, violenza e tanta ironia. Indimenticabile.

Disponibile dal 10 febbraio nella collana 4Kult di Eagle Pictures in edizione Combo a tiratura limitata, contenente il doppio disco 4k e Blu-ray e una card da collezione numerata a 1000 Copie.

Il disco 4K di Atto di Forza presenta un quadro tecnico impressionante e circa 90 minuti di contributi di approfondimento.

Il master video presentato è lo stesso già utilizzato nelle versioni estere, prodotto da Studio Canal, e mostra immagini superlative, finemente dettagliate e definite che migliorano di brutto la qualità rispetto al passato per solidità della grana e nitidezza d’insieme.

Il miglioramento e il cambiamento tra la nuova versione e la vecchia (presente sul secondo disco in Full HD) è sbalorditivo anche in termini di luminosità (meno accentuata sul 4K) e fedeltà dei colori. Non si segnalano evidenti problemi di compressione e tutto gira una meraviglia. Una sola parola: Mostruoso.

Il disco bluray è lo stesso presente nella collana “Indimenticabili” di Eagle Pictures e presenta il vecchio, ma ancora valido, master del 2012.

Sul versante audio troviamo una più che discreta traccia in 2.0 DTS HD Master Audio per l’ottimo doppiaggio italiano. Sufficiente per guardare nel migliore dei modi il film nella nostra lingua. Di altro spessore e potenza la codifica utilizzata per la lingua originale inglese, offerta in 5.1 DTS HD Master Audio dal grande impatto uditivo.

Ricco il reparto dei contenuti speciali con oltre 100 minuti di extra divisi tra i due dischi.

Disco 4K:

Commento audio con Arnold Schwarzenegger e Paul Verhoeven (versione originale)

Total Excess: come la Carolco cambiò Hollywood (59:22) La storia dello studio che ha rivoluzionato il cinema d’azione hollywoodiano negli anni’90.

Open Your Mind: la colonna sonora di Atto di forza (21:24) Esperti di musica discutono della colonna sonora del film creata da Jerry Goldmith.

I Sognatori nel sogno: lo sviluppo di Atto di forza (08:26) Il Concept Artist Ron Miller analizza la genesi del progetto.

Disco 1080p: