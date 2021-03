ANNA – Recensione del Bluray del film di Luc Besson

ANNA: Dopo la caduta di “Valerian”, Luc Besson si rialza e torna a regalare cinema con la “C” maiuscola. Disponibile dal 3 Marzo in DVD e Bluray con Eagle Pictures su licenza Rai Cinema e Leone Film Group. Visibile in esclusiva per gli abbonati di Amazon Prime Video.

Anna Poliatova (Saša Luss) è una ragazza russa che vive una vita miserabile assieme al suo uomo. Viene reclutata un giorno da un agente del KGB che la trasforma in una macchina da guerra: addestrata al combattimento. Anna verrà mandata a compiere missioni sempre più rischiose per eliminare avversari cruciali, ma sarà presto presa di mira dalla CIA e le cose si complicheranno.

Avevamo lasciato Luc Besson a “Valerian e la città dei mille pianeti”, per molti flop tanto artistico quanto commerciale. Siamo contenti, anzi felicissimi, di ritrovarlo con ANNA, sorta di remake del suo “Nikita”, nonché ennesima bellissima tappa di un percorso femminile dichiarato.

Vale a dire che “Nikita”, “Angel-A”, “Lucy” e “ANNA” manifestano fin dal titolo la centralità di una specifica identità femminile che, nel corso di queste opere, segue un iter specifico: femme fatale, fortemente sensuale e spietata, votata al rischio e all’azione, ma anche a una metamorfosi fisica quanto interiore.

Anna chiude alla perfezione un cerchio autoriale (anche se a dire il vero speriamo vivamente che Besson torni presto a regalarci un’altra eroina come queste) che, all’infuori del genere, ha in realtà percorso tutta – o quasi – la carriera dell’autore (vedasi “Giovanna d’Arco“, “The Lady” o “Il quinto elemento“).

Luc Besson è uno dei pochissimi registi capaci di non prendersi sul serio e divertire, regalando nello stesso tempo un cinema dalle implicazioni morali per nulla banali e in grado di emozionare con autoriale sincerità. Con questo film dimostra inoltre di saper gestire magnificamente una molteplicità di salti temporali altrimenti rischiosissimi. Davvero ottimo.

ANNA – Il Blu-Ray Disc a cura di Davide Belardo

Prodotto e distribuito da Eagle Pictures, su licenza Rai Cinema e Leone Film Group, il Bluray di ANNA presenta un comparto tecnico di livello e oltre 30 minuti di extra.

Trasferimento domestico solido con un discreto dettaglio e definizione nonostante una morbidezza generale dovuta alle scelte di girato e di illuminazione. Quadro cristallino e senza evidenti o grossolane sbavature grazie anche al buon utilizzo della compressione.

Sul versante audio troviamo due codifiche in 5.1 DTS HD Master Audio, sia per il doppiaggio italiano che per la lingua originale. Entrambe le tracce risultano chiare e perfettamente bilanciate tra i volumi e ingresso del sub nei momenti più concitati.

Oltre 30 minuti di contenuti speciali con approfondimenti sulle scene d’azione con interventi del regista, del cast e della troupe.