A Quiet Place II – Il terrore del silenzio torna in sala – Recensione

A Quiet Place II: Dopo il primo e sorprendente capitolo l’horror scifi di John Krasinski, torna al cinema dal 24 Giugno con un secondo episodio che amplifica la formula e gli orizzonti del terrore.

In seguito agli ultimi tragici eventi del primo episodio, ritroviamo la famiglia Abbot privata della presenza del capofamiglia e in fuga alla ricerca di un posto dove sopravvivere.

Costretti ad avventurarsi in silenzio nell’ignoto della natura e tra le macerie, si renderanno presto conto che le creature non sono le uniche minacce dalle quali devono prestare attenzione.

Cosa funziona in A Quiet Place II

Il silenzio desolante, l’ansia e la suspense che ti assale minuto dopo minuto, aiutati dalle tetre atmosfere senza speranza e dalle splendide interpretazioni dei protagonisti, sono assolutamente gli aspetti più intriganti e riusciti del film.

Dopo l’ottimo primo episodio in questa seconda avventura della famiglia Abbot (Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe), John Krasinski, ci svela la nascita dell’invasione delle misteriose creature che infestano la terra e ci trascina fuori dal posto tranquillo, in cui siamo stati ospiti nel recente passato in compagnia degli Aboot.

La formula vincente il “silenzio” funziona ancora oggi amplificata dalle avversità che i protagonisti possono incontrare all’esterno della loro ex-comfort zone.

A Quiet Place II è un seguito vincente e convincente sotto tutti i punti di vista, un horror experience cinematografica che impone il silenzio al suo pubblico, costantemente sul filo del rasoio e sospeso tra ansia e attesa del prossimo jumpscare.

Perché non guardare A Quiet Place II

Krasinski ha migliorato tutto quello che poteva rispetto al primo capitolo, amplificando gli orizzonti, ammentando i personaggi e il terrore. Difficile trovare dei difetti grossolani per un seguito così riuscito.

Probabilmente l’unico vero limite è quello di aver perso l’effetto sorpresa e freschezza del capitolo precedente, ma quando la posta in palio si alza e si risponde così bene l’unica cosa da fare è togliersi il cappello e stare in silenzio.

A Quiet Place II farà regnare il silenzio in sala dal 24 giugno distribuito da Eagle Pictures.