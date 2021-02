1 BR – Benvenuti nell’incubo – Ora in DVD e Blu-Ray Limited Edition

L’acclamato horror psicologico arriva in home video in Limited Edition in DVD e Blu-Ray

Midnight Factory, etichetta di proprietà di Koch Media che punta a raccogliere il meglio della produzione mondiale del genere horror, spaziando tra i classici contemporanei del genere e le declinazioni thriller e fantasy è fiera di presentare 1 BR – Benvenuti nell’incubo, da oggi disponibile in Limited Edition in DVD e Blu-ray.

Presentato al Fantasia Film Festival e al Brooklyn Horror Film Festival, la pellicola scritta e diretta da David Marmor, al suo debutto alla regia, vede nel cast Nicole Brydon Bloom (“Law and Order SVU”, “The Affair”), Giles Matthey (“Ford v Ferrari”) Taylor Nichols (“PEN15”), Naomi Grossman (“American Horror Story”), Alan Blumenfeld (“Heroes”), Clayton Hoff (“Shameless”), Celeste Sully (“Toni Braxton: Unbreak My Heart”), Earnestine Phillips (Here Comes the Boom) e Susan Davis (WarGames).

Il titolo del film 1 BR non è altro che l’abbreviazione di ‘one bedroom’ (una camera da letto), utilizzato di solito nel mondo immobiliare per la vendita/affitto degli appartamenti. La pellicola è prodotta da Alok Mishra e Shane Vorster per Malevolent Films, Allard Cantor e Jarrod Murray per Epicenter, oltre a Nic Izzi e Sam Sandweiss. Il film è stato prodotto da Peter Phok e David Marmor.

“Il primo seme dell’idea mi era venuto quando avevo poco più di vent’anni e mi ero appena trasferito a Los Angeles; ebbi l’impatto con questa grande città anonima e fu una cosa abbastanza scioccante. Ho vissuto in un complesso di appartamenti molto simile a quello del film, e trovavo che fosse un’esperienza davvero surreale e inquietante.” – ha dichiarato il regista del film David Marmor – “Ero arrivato a Los Angeles un po’ come Sarah, la protagonista del film, senza molta fiducia e con grandi aspirazioni. Ma mi sono subito sentito molto perso nel mare dell’umanità di LA. Quindi, la sensazione, lo stato d’animo da cui è scaturita la scintilla della storia fu questo. Poi, mentre vivevo qui, ho iniziato anche a interessarmi alla storia delle comunità utopiche, delle religioni marginali e simili, che si sono sviluppate a Los Angeles nel corso di molti decenni. È una città che sembra essere terreno molto fertile per questo genere di cose.”

Sinossi

Dopo essersi lasciata alle spalle un passato doloroso, Sarah decide di costruirsi una nuova vita in un delizioso appartamento di Hollywood. Presto però si rende conto che qualcosa non va, non riesce a dormire ed è tormentata da strani rumori e note minacciose. Lentamente Sarah scoprirà che i suoi amabili vicini non sono quello che sembrano.

Contenuti Extra

Trailer

Booklet di 12 pagine con approfondimenti sul film

La Limited Edition in DVD e Blu-ray di 1 BR – Benvenuti nell’incubo è disponibile da oggi.