Nel bagno delle Donne – Recensione del film di esordio di Marco Castaldi

Nel bagno delle Donne: Disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale Mio Cinema, l’ esordio alla regia di Marco Castaldi con protagonista Luca Vecchi dei The Pills.

Giacomo (Luca Vecchi) è un giovane sui 30 anni, sposato, precario e in crisi. In crisi con la moglie, con il capo che lo ha appena licenziato, ma essenzialmente, in crisi con se stesso. Trova rifugio involontariamente nel bagno di un cinema d’essai. La sua sfortuna diventa portatrice di un significato molto più grande della causa di partenza.

Cosa funziona in Nel bagno delle Donne

“Se son rose”, il romanzo di Massimo Vitali da cui è stato adattato questo film aveva un grosso pregio: una narrazione per immagini, nel leggerlo era semplice immaginare le scene a corredo del racconto. Castaldi ha quindi un gioco abbastanza facile nel mettere in scena la tragedia un ragazzo spaesato, chiuso nel bagno di un cinema. Giacomo ha l’aspetto di Luca Vecchi, divenuto popolare sul web grazie alla serie web The Pills, e quindi probabilmente la distribuzione sulle piattaforme digitali (il film è già disponibile su miocinema.it) gioverà alla diffusione e alla popolarità del film.

A fare da spalla, ma anche a sostenere la scena, c’è Daphne Scoccia, lapidaria e resistente proprietaria di sala cinematografica di seconda visione.

Perché non guardare Nel bagno delle Donne

Il film parte molto a rilento, con una introduzione ai personaggi che sarebbe potuta essere più breve a favore della situazione di disagio del protagonista, che è il vero cuore della storia. La parte centrale, nel quale si apprezzano anche le performance di Francesco Apolloni, Andrea Delogu, Francesca Reggiani e Nino Frassica è però molto piacevole.

Nel bagno delle Donne è disponibile sulla piattaforma miocinema.it