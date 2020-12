Il giardino segreto – Ora in DVD e Bluray

Il giardino segreto, il nuovo film diretto da Marc Munden con Colin Firth, Julie Walters, Dixie Egerickx, Edan Hayhurst e Amir Wilson è da oggi disponibile in DVD e Blu-Ray grazie a Koch Media e Lucky Red.

Il giardino segreto è tratto dal romanzo omonimo del 1911 della scrittrice anglo-americana Frances Hodgson Burnett, già autrice de La piccola principessa e Il piccolo Lord. Ambientato nel 1947 in Inghilterra, la trama segue una giovane orfana che scopre nella tenuta dello zio che l’accoglie, un magico giardino.

La pellicola diretta da Marc Munden, è il quarto adattamento cinematografico del romanzo di Frances Hodgson Burnett. E’ inoltre la seconda volta che Colin Firth recita in un adattamento cinematografico de Il giardino segreto: il film uscito 33 anni fa è uno dei primi film di Firth.

SINOSSI

Mary Lennox è una permalosa bambina di 10 anni, nata in India da una facoltosa coppia di inglesi che non l’hanno mai fatta sentire amata. Quando perde all’improvviso entrambi i genitori, viene rimandata in Inghilterra a vivere con lo zio Archibald (Colin Firth), in una remota magione nello Yorkshire.

Qui Mary comincia a scoprire molti segreti della sua famiglia e ad addentrarsi nei misteri del grande giardino della casa…un magico luogo di avventura che cambierà per sempre il corso della sua vita.

CONTENUTI EXTRA