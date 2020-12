Ghosts ‘n Goblins Resurrection e Capcom Arcade Stadium su Nintendo Switch

Durante i Game Awards 2020, Capcom ha annunciato Ghosts ‘n Goblins Resurrection e Capcom Arcade Stadium, due nuovi titoli per Nintendo Switch che rendono omaggio ad alcuni dei classici arcade più venerati di Capcom. Attraverso una versione moderna di un amato franchise, Ghosts ‘n Goblins Resurrection darà vita a una nuova, inquietante avventura a partire dal 25 febbraio 2021, quando uscirà in digitale in Nord America ed Europa su Nintendo Switch. Per i fan della vecchia scuola e per i principianti delle sale giochi, Capcom Arcade Stadium introdurrà 32 titoli classici Capcom fuori dalle macchine arcade direttamente su Nintendo Switch quando uscirà in digitale a febbraio 2021. Ulteriori informazioni su Capcom Arcade Stadium verranno annunciate prossimamente.

https://www.youtube.com/watch?v=WOuz3lQ4GPM

A proposito di Ghosts ‘n Goblins Resurrection:

La leggendaria serie platform torna in vita e Ghosts ‘n Goblins Resurrection segna l’eroico ritorno della serie, che ha debuttato oltre 35 anni fa. Rendendo omaggio a Ghosts ‘n Goblins e Ghouls ‘n Ghosts, l’ultimo capitolo combina il gameplay platform d’azione del franchise con una grafica simile a un libro di fiabe e nuovi ostacoli impegnativi. La new entry seguirà ancora una volta il valoroso cavaliere Arthur mentre corre, salta e combatte attraverso scenari inquietanti ambientati nel Demon Realm, un mondo fantasy demoniaco. Arthur deve sconfiggere innumerevoli e macabri nemici nella sua missione per salvare la principessa dalla stretta insidiosa del Signore dei Demoni. I coraggiosi cavalieri dovranno procedere con estrema cautela mentre affrontano pericoli terrificanti, inclusi nemici familiari come Zombie, Skeleton Murderer, Pigman e Red Arremer.

Che tu sia un fan di lunga data di Ghosts ‘n Goblins o un nuovo arrivato, i giocatori di Ghosts ‘n Goblins Resurrection possono decidere quanto sarà pericoloso il viaggio di Arthur selezionando una delle tre diverse difficoltà: Squire, Knight e Legend. Una novità di Ghosts ‘n Goblins Resurrection è la modalità Page, che consente agli apprendisti di rigenerarsi sul posto con vite illimitate. Per progredire nel Regno dei Demoni, Arthur deve utilizzare tutto ciò che ha a sua disposizione, dalle armi collaudate come la lancia e il pugnale alle nuovissime aggiunte come il martello e la palla chiodata. L’arsenale aggiornato di Arthur include anche vari tipi di abilità e magie, consentendo ai giocatori di portare in combattimento incantesimi rivoluzionari come Firewall e Thunderstorm. Arthur dovrà padroneggiare ciascuno dei tipi di armi e abilità magiche per superare la sua battaglia contro il male e riportare la pace nella terra.

A proposito di Capcom Arcade Stadium:

Capcom Arcade Stadium permetterà ai giocatori di portare a casa il brivido elettrizzante di una sala giochi con 32 classici ricchi di azione, tra cui il download gratuito di 1943 – The Battle of Midway – e l’originale Ghosts ‘n Goblins come componente aggiuntivo stand-alone. I fan retrò possono quindi scegliere di acquistare fino a tre diversi pacchetti arcade che mettono in risalto un’era diversa di bontà arcade di Capcom, dai classici anni ’80 come BIONIC COMMANDO e STRIDER ai preferiti degli anni ’90 come SUPER STREET FIGHTER II TURBO. I giocatori possono anche acquistare il pacchetto all-in contenente tutti e tre i pacchetti di 10 giochi oltre al componente aggiuntivo stand-alone Ghost ‘n Goblins per la massima nostalgia retrò.

Questa collezione must-have includerà (fino a quattro giocatori) il multiplayer locale per i giochi che lo supportano. Inoltre, ogni titolo include una varietà di opzioni che possono essere regolate come velocità di gioco, livello di difficoltà, impostazioni di visualizzazione, filtri di visualizzazione e vari frame tra cui una varietà di cabinet arcade renderizzati in 3D. Ogni gioco include anche una funzione di Rewind, che consente ai giocatori di tornare indietro nel tempo per salvare se stessi (o un amico) da eventuali pericoli imprevisti.