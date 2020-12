Better Watch Out – Recensione del Bluray del film

Better Watch Out: Arriva finalmente in DVD e Bluray con Midnight Factory il film di Chris Peckover, conosciuto in Italia anche con il nome Scary Christmas e con protagonisti Olivia DeJonge, Levi Miller e Ed Oxenbould, che si promette di rivoluzionare i classici natalizi.

È la notte di Natale e Ashley (Olivia DeJonge) sta facendo da babysitter al figlio dei Lerner, Luke (Levi Miller), un ragazzino di qualche anno più giovane di lei. Presto però alcuni strani rumori provenienti dall’esterno porteranno la minaccia di un’irruzione. Per Ashley sarà solo l’inizio di una notte di terrore piena di imprevedibili e agghiaccianti risvolti.

L’idea è quella della falsa riga di “Mamma ho perso l’aereo“, con innesti di sadismo e venature horror.

Il trailer del film è meraviglioso, una chicca impazzita che promette azione, colpi di scena e un fitto intreccio di giochi e svelamenti. Sfortunatamente l’opera finale non mantiene proprio tutte le promesse: la trama é piatta, la truculenza al grado minimo, l’emozione e il divertimento latitanti.

Better Watch Out in realtà non è proprio tutto da buttare: talmente improbabile ed eccentrico da destare quantomeno quella curiosità che permette di raggiungere l’epilogo (gustoso). Di tutto ciò che poteva essere, sopravvivono la cattiveria e il cinismo, comunque a livelli decisamente innocui e molto teen. Probabilmente il film è proprio per loro.

Peccato, perché parte benissimo e se fosse rimasto fedele a sé stesso e alle proprie premesse, sarebbe diventato una storia d’amore (platonico?) non corrisposto, con tutta la frustrazione (omicida?) a seguire.

La tensione fa capolino a tratti, la breve durata aiuta, il complesso è a mezz’aria. Per gli amanti delle bizzarrie, nostalgici del cinema horror “per ragazzi” da bollino giallo.

Il Bluray prodotto da Midnight Factory e distribuito da Koch Media, viene presentato nella ormai celebre edizione da collezione Limited Edition con slipcase di cartone e booklet di approfondimento.

Il disco Bluray di Better Watch Out mostra un quadro video granitico, pulito e privo di imperfezioni. Compiace per la tavolozza dei colori e per la definizione e dettaglio generale dell’immagine.

Sul versante audio troviamo due tracce in 5.1 DTS HD Master Audio, sia per il buon doppiaggio italiano che per la lingua originale inglese. Entrambe le codifiche risultano cristalline e potenti nel sottolineare ogni passaggio.

Assenti gli extra.