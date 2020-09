WWE 2K Battlegrounds – Ora disponibile su Console e PC

Sfida parenti ed amici con Superstar e Leggende WWE in versione arcade

E’ il momento per i giocatori di qualsiasi livello di allacciarsi gli scarponi e salire sul ring: WWE 2K Battlegrounds è arrivato!

Sviluppato da Saber Interactive è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

WWE 2K Battlegrounds presenta un’azione veloce, un assortimento di power-up, mosse speciali, oggetti da mischia non convenzionali e ambienti interattivi per portare la partita al livello successivo.

I giocatori possono affrontare le sfide da soli, competere con amici e familiari sul divano o online in modalità multiplayer cooperativa e competitiva.



“Siamo entusiasti di aggiungere WWE 2K Battlegrounds al crescente portafoglio di proprietà sportive e WWE su licenza di 2K, offrendo ai giocatori un altro modo per godersi l’azione dei videogiochi WWE”, ha dichiarato David Ismailer, Presidente di 2K. “Questo attaccabrighe in stile arcade offre un’esperienza completamente diversa dal nostro franchise di simulazione WWE 2K e dal gioco di combattimento di carte collezionabili WWE SuperCard, siamo sicuri che i fan apprezzeranno.”



Un roster di oltre 70 Superstar, Hall of Famers e Leggende della WWE sarà disponibile in WWE 2K Battlegrounds al momento del lancio. In più arriveranno 60 Superstar aggiuntive attualmente previste per il rilascio future, tramite aggiornamenti gratuiti scaricabili, tra cui: “Macho Man” Randy Savage, Ultimate Warrior, Ric Flair e molti altri ancora. Il roster profondo e variegato permette ai giocatori di portare in vita una miriade di battaglie da sogno, tra cui: Andre the Giant vs. Undertaker, Roman Reigns vs. The Rock, Charlotte Flair vs. Beth Phoenix, Stone Cold Steve Austin vs. John Cena, Edge vs. AJ Styles e molti altri.

I giocatori possono anche creare le loro Superstar WWE personalizzate nel Superstar Creator, con diversi tipi e dimensioni di corpo, tratti del viso, abbigliamento, capelli e stili di combattimento. Tutte le Superstar utilizzano uno dei cinque stili di classe – Powerhouse, Technician, High-Flyer, Brawler e All-Rounder – ogni classe che ha le proprie mosse di combattimento, punti di forza e punti deboli. I potenziamenti offensivi e difensivi in stile arcade, come il Pugno di Fuoco, il Respiro di Ghiaccio e il Terremoto, offrono un’ulteriore dimensione di strategia che può cambiare rapidamente la direzione di una partita.



“WWE 2K Battlegrounds segna un nuovo capitolo nella nostra partnership con 2K”, ha dichiarato Sarah Cummins, Senior Vice President, Consumer Products di WWE. “La combinazione di azione arcade sopra le righe, divertimento per amici e familiari e abbinamenti fantasy tra le attuali WWE Superstars e Leggende terrà i fan incollati alle loro poltrone”.



Una varietà di modalità di gioco e tipologie di partite sono disponibili in WWE 2K Battlegrounds, tra cui King of the Battleground – una modalità online all’ultimo sangue – e Battleground Challenge, dove i giocatori prendono le loro creazioni personalizzate dal Superstar Creator e competono in una serie di sfide per sbloccare punti abilità, costruire le loro abilità e guadagnare oggetti personalizzati.



WWE 2K Battlegrounds dispone anche di una campagna single-player, raccontata attraverso uno stile fumettistico, dove i giocatori si alleano con “Stone Cold” Steve Austin e il leggendario avvocato Paul Heyman™ mentre viaggiano per il mondo alla ricerca delle prossime Superstar della WWE. Le partite multigiocatore online riuniscono giocatori da tutto il mondo, mentre i tornei online a tempo limitato offrono premi e un’ampia gamma di condizioni di gioco.



L’energia, l’intensità e l’attesa dell’imprevisto sono tutte chiavi per la vittoria nel mondo di WWE 2K Battlegrounds. Lungo il percorso, i giocatori possono esplorare otto ambienti unici di Battlegrounds con elementi interattivi e oggetti da mischia scandalosi, come i martelli stridenti e le motociclette. I giocatori daranno agli avversari una messa a punto nell’Auto Shop lanciandogli addosso dei barili esplosivi e mandando una macchina a schiantarsi. L’azione si riscalda nelle Everglades mentre i giocatori si lanciano l’un l’altro nelle fauci di un alligatore affamato! I giocatori possono anche personalizzare le proprie arene per dare ad ogni partita un tocco personale.

Sviluppato da Saber Interactive, lo studio che lavora al franchise NBA 2K Playgrounds, WWE 2K Battlegrounds dispone di classificazione PEGI 12 ed è disponibile per: PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.