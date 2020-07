Willy, Il Principe di Bel-Air – La serie completa in DVD, anche il box completo di “Hazzard”

A 30 anni dalla messa in onda del primo episodio. Sempre dal 27 luglio, in arrivo anche il cofanetto con tutte le 7 stagioni di “Hazzard”.

In occasione dei 30 anni dalla messa in onda del primo episodio della serie, dal 27 luglio arriva in DVD il cofanetto completo di “Willy, Il Principe di Bel-Air”, con tutti i suoi 148 episodi per quasi 57 ore di puro divertimento!

Prima di raggiungere le vette del successo musicale e cinematografico, grazie a film indimenticabili come “Independence Day”, “Men in Black”, “Io Sono Leggenda”, “La Ricerca della felicità”, Will Smith è diventato una star televisiva interpretando un ragazzo di Philadelphia la cui vita viene cambiata, capovolta quando la mamma lo manda a vivere dai ricchi parenti che abitano in California. Per sei stagioni, questa serie TV ha mostrato al mondo una famiglia americana talvolta imperfetta, ma sempre unita nelle differenze – senza rinunciare ad una buona dose di risate. Secondo Entertainment Weekly, è nei panni del Principe di Bel-Air che “Will Smith si è affermato come attore di prima categoria, così spontaneo davanti alla telecamera da rendere difficile distinguere quali battute siano da copione e quali improvvisate”.

Il cofanetto, già disponibile per il pre-order su Amazon con il prezzo suggerito al pubblico di €69,99, contiene 23 dischi, con tutte le 6 stagioni e 148 episodi totali, arricchiti da contenuti speciali tra cui spiccano una retrospettiva, ma soprattutto le gag e gli errori più divertenti.

Sempre dal 27 luglio arriva in DVD anche la serie completa di “HAZZARD”, un cofanetto inedito di 52 dischi, con le sette stagioni complete di una delle serie tv più iconiche del piccolo schermo.

Il “Generale Lee” ha fatto il pieno, è pronta e su di giri. Al volante c’è Bo Duke. Il cugino Luke è al suo fianco. E tutte le strade portano al divertimento quando si viaggia con loro per la contea di Hazzard! I cugini Bo e Luke Duke hanno come “missione” quella di mettere il bastone fra le ruote a Jefferson Davis Hogg, detto “Boss”, il corrotto politico a capo di Hazzard, e al suo braccio destro, lo sceriffo Rosco Coltrane. Catherine Bach è Daisy Duke, l’affascinante e spericolata cugina appassionata di musica, famosa per i suoi mini-jeans; Denver Pyle è l’astuto zio Jesse, sempre sul piede di guerra, mentre Ben Jones interpreta il meccanico Cooter. Benvenuti nella contea di Hazzard!

Il cofanetto è già disponibile per il pre-order su Amazon con il prezzo suggerito al pubblico di €169,99.