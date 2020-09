Welcome to the Blumhouse su Prime Video

In arrivo ad Ottobre Welcome to the Blumhouse, il primo progetto di una serie tematica di film Amazon Original su Prime Video. Quattro film di genere thriller prodotti da Blumhouse Television di Jason Blum e Amazon Studios, quattro storie da brivido interpretate da talenti emergenti insieme ad attori affermati in ruoli nuovi e sorprendenti.

BLACK BOX dal 6 ottobre su Prime Video

Dopo aver perso sua moglie e la memoria in un incidente d’auto, un padre di famiglia si sottopone ad una dolorosa cura sperimentale che gli fa venire dubbi sulla propria identità.



Diretto da Emmanuel Osei-Kuffour

Sceneggiatura di Emmanuel Osei-Kuffour e Stephen Herman

Storia di Stephen Herman

Con Mamoudou Athie, Phylicia Rashad, Amanda Christine, Tosin Morohunfola, Charmaine Bingwa e Troy James

THE LIE dal 6 ottobre su Prime Video

Quando la loro figlia confessa di aver ucciso a sangue freddo la sua migliore amica, due genitori cercheranno in ogni modo di coprire la verità, costruendo una intricata ragnatela di bugie e falsità nella quale rimarranno loro stessi intrappolati.



Scritto e diretto da Veena Sud

Con Mireille Enos, Peter Sarsgaard e Joey King

EVIL EYE dal 13 ottobre su Prime Video

Una storia d’amore apparentemente perfetta si trasforma in un incubo quando la madre di lei si convince che il nuovo ragazzo di sua figlia abbia una macabra connessione con il suo passato.



Diretto da Elan Dassani e Rajeev Dassani

Con Sarita Choudhury, Sunita Mani, Omar Maskati e Bernard White

Scritto da Madhuri Shekar

NOCTURNE dal 13 ottobre su Prime Video

Tra le mura di una rinomata accademia d’arti, una timida studentessa di musica inizia a superare in bravura e successo la sua gemella nel momento in cui mette le mani su un quaderno una volta appartenuto a un altro studente, da poco deceduto.



Scritto e diretto da Zu Quirke

Con Sydney Sweeney, Madison Iseman, Jacques Colimon e Ivan Shaw