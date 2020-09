Robert De Niro, Colson “Machine Gun Kelly” Barker e John Malkovich, protagonisti di Wash Me in the River

Ebbene, stando alla news data in esclusiva dal rinomato e attendibilissimo Deadline, Robert De Niro, Colson Barker, detto Machine Gun Kelly, e John Malkovich saranno, assai presto, i protagonisti di un action–drama attualmente intitolato Wash Me in the River, diretto dal produttore Randall Emmett (The Irishman). Il quale, dopo per l’appunto una collaudata e remunerativa sfilza impressionante di film da lui finanziati, si cimenterà alla sua seconda prova alla regia dopo l’ancora incompleto Midnight in the Switchgrass. Le cui riprese, a pochissimi giorni d’inizio, furono interrotte bruscamente a causa della sopravvenente, ahinoi incalzante, pandemia del Covid-19.

I primi ciak di Wash Me in the River, salvo ulteriori contrattempi, deroghe, rimandi e prorogate prevenzioni, partiranno il prossimo quasi imminente 9 Novembre in quel di Puerto Rico e dello Stato della Georgia.

Scritto da Adam Taylor Barker e annunciato come una pellicola dai toni crepuscolari ma al contempo fiammeggianti sulla scia di Non è un paese per vecchi, Wash Me in the River si avvarrà di uno script originale che sarà incentrato su un tossicodipendente da oppiacei in via di guarigione che cerca vendetta sui trafficanti responsabili della vendita dei farmaci che hanno provocato la morte del fidanzato. Due poliziotti saranno sulle sue tracce.

Sarà la primissima volta in assoluto che i mostri sacri Robert De Niro e John Malkovich reciteranno appaiati nello stesso film anche se, al momento, non c’è dato sapere quali ruoli rivestiranno.