The War with Grandpa, il trailer e il poster del film di Tim Hill con Robert De Niro, Oakes Fegley, Uma Thurman e Christopher Walken

Ebbene, dopo un’interminabile attesa, è finalmente stato rilasciato il trailer della commedia per famiglie The War with Grandpa.

Pellicola diretta da Tim Hill (Garfield 2) della quale vi mostriamo anche il poster nuovo di zecca.

Di The War with Grandpa (film che da noi dovrebbe uscire prossimamente, intitolandosi Nonno, questa volta è guerra!, per la Notorious Pictures), già vi accennammo tempo addietro.

Ovvero addirittura qualche anno fa quando a distribuirlo e a finanziarlo doveva essere la Dimension Films, succursale dell’oramai fallita Weinstein Company.

Tratto dall’omonimo libro, celeberrimo negli Stati Uniti e dedicato ai bambini, ovvero la spassosa novella di formazione ad opera di Robert Kimmel Smith, The War with Grandpa è stato ora acquisito da 101 Studios e dura un’ora e trentaquattro minuti.

Si narrano, speriamo in forma esilarante, le rocambolesche avventure, anzi, le tragicomiche e grottesche marachelle di un arzillo nonnetto burbero di nome Ed (Robert De Niro) alle prese con una bizzarra lotta psicologica, a base d’innocui (?) tranelli e scherzetti più o meno cattivi, nei riguardi del suo vispo, inarrendevole e impertinente nipote, Peter (Oakes Fegley).

Nel ricco cast, Uma Thurman, Christopher Walken e, fra gli altri, Cheech Marin, Colin Ford e Jane Seymour.