Vita di Walt Disney – Il libro definitivo su Zio Walt – Recensione

Vita di Walt Disney: Nuovamente disponibile sugli scaffali delle librerie grazie alla lungimiranza dell’editore Tunué, l’imperdibile biografia scritta da Michael Barrier dedicata al mito di Walt Disney. Un edizione rivista e corretta accompagnata da importanti appendici informative aggiunte per l’edizione italiana.

Il leggendario Walt Disney (1901-1966) è stato, ed è ancora oggi, uno delle menti creative più influenti del ventesimo secolo, un uomo e artista che ha ispirato e conquistato milioni di persone per generazioni.

Cinema, Animazione, Parco di Divertimenti e Memorabilia sono solo le quattro tra le principali arti, in cui lo Zio d’America più amato dai bambini e adulti di tutto il mondo ha lasciato il segno. Evoluzione della cultura occidentale e pioniere della nuova economia Americana, genio e sregolatezza.

Walt Disney il genio, il sognatore ma sopratutto l’uomo, il libro di Michael Barrier, celebre esperto di animazione e fondatore – e ancora direttore – di Funnyworld (prima rivista USA dedicata rigorosamente all’animazione e fumetto), è una biografia unica nel suo genere, molto diversa dalle altre che potete trovare sugli scaffali, perché focalizza il suo sguardo su Walt Disney da un punto di vista di studio appassionato, ma non di parte, che inizia dalla trasformazione di un ragazzo, nato e cresciuto in una fattoria del Midwest, per arrivare al celebre imprenditore di successo.

Nelle pagine scritte da Barrier, troviamo tutto il suo amore per le opere di Disney, viene evidenziata l’evoluzione tecnologica dell’animazione e dello stile dello studio, senza però vestire i panni del fan-boy di turno. L’autore tratteggia con la stessa serietà e sensibilità anche il lato umano di Walt Disney, raccontando la sua persona, le sue ideologie e debolezze.

Attraverso interviste raccolte negli anni e ricerca di informazioni, scopriremo ogni piccolo particolare del genio e uomo, dal processo di creazione dei suoi film al suo studio sui progetti architettonici per i suoi parchi. Un libro ricco anche di bellissime foto e immagini in bianco e nero tutte da scoprire.

Barrier non è interessato agli scandali, si concentra sulla forza creativa di un genio. Uno studio certosino durato trent’anni di ricerche tra lo sconfinato archivio della stessa Disney e dichiarazioni pubbliche e private. Un ritratto imperdibile non solo per i fan della Casa di Topolino, ma anche per gli appassionati di Cinema e studiosi di cinema, cultura e società.

Attraverso le pagine di Vita di Walt Disney, scoprirete come Disney riuscì nell’impresa di sincronizzare il suono con le animazioni del corto Steamboat, come creò le animazioni realistiche di Biancaneve, come riuscì ad utilizzare la TV in un potente strumento di promozione e sopratutto il lavoro dietro la realizzazione del suo sogno: Disneyland.

L’edizione italiana si avvale della traduzione a cura di Marco Pellitteri e di un importante ed esplicativa prefazione di Giannalberto Bendazzi.

Per l’occasione in questa nuova ristampa sono state mantenute le preziose e indispensabili note, in cui vengono snocciolati e spiegati alcuni aspetti come le nozioni più tecniche che l’autore del libro ha dato probabilmente per scontato, ma che invece posso risultare ostiche per il lettore generalista.

Memorabile la prefazione di Bendazzi che nell’introdurre alla lettura di Vita di Walt Disney, ci spiega in breve il ruolo dei Nove eredi Disney (Nine Old Men) e le dodici regole della Characther Animation.

Importanti infine per la realizzazione di questo splendido e indispensabile libro, le partecipazioni di molti esperti del mondo Disney italiano come Nunziante Valoroso, per i titoli di molti cartoon in italiano e informazioni biografiche; Roberto Branca, per pareri e traduzioni; Luca Boschi, per due preziose notizie e un’immagine; Gianluca Aicardi e Francesco Filippi per i chiarimenti tecnici.

Un delitto non aggiungerlo alla vostra libreria.