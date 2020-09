Villetta con Ospiti – Recensione del DVD del Film di Ivano De Matteo

Villetta con Ospiti: Il sesto film del regista romano Ivano De Matteo, famoso per il ruolo de “Er Puma”nella serie Romanzo Criminale, ora in DVD per la distribuzione di Eagle Picture e la produzione di Academy Two.

In una cittadina del nord italia, una ricca famiglia borghese vive la sua vita tra i tradimenti del capo famiglia e le virtù sfoggiate ai tavolini dei bar della città. Un nucleo familiare come tanti con i suoi problemi, le sue incertezze e turbamenti. Una notte, durante l’intrusione di un estraneo in casa, parte un colpo di pistola che non doveva essere sparato. Il clima diventa nauseante ed emergono segreti inconfessabili nascosti dal denaro e meschinità.

Ennesima critica sociale distesa tra dramma e noir per Ivano De Matteo (La vita possibile), come sempre alla ricerca di esplosioni oscure dell’animo umano, in questo caso nella provincia del nord d’Italia, in un susseguirsi di miseria e soprusi. I sette vizi capitali simboleggiati dai sette protagonisti si palesano ai nostri occhi senza nessuna commiserazione.

Distribuito da Eagle Pictures per la produzione di Academy Two, il DVD di Villetta con Ospiti, si avvale di un discreto comparto audio e video, al netto del supporto in bassa definizione utilizzato, ma di zero contributi di approfondimento.

Il quadro video mostra un dettaglio e una definizione di discreta fattura, in cui permangono alcune incertezze sulle panoramiche, dove sono più evidenti i limiti di un formato in bassa definizione.

Sul versante audio troviamo una traccia in 5.1 Dolby Digital di buona fattura, capace di accompagnarci con diligenza per tutta la durata del film. Anche se segnalati sulla back cover mancano i sottotitoli.

Assenti i contenuti speciali che si limitano al solo trailer.