Vertical Conquests – La nuova generazione di street artist – Una finestra sul mondo ancora poco conosciuto della Street Art – Recensione

Vertical Conquests – La nuova generazione di street artist: Rosa Chiara Scaglione realizza un documentario fresco e genuino sulla terza generazione di Street Artists

Vertical Conquest è un interessante viaggio alla scoperta della terza generazione degli street artists più apprezzati nel panorama mondiale: Borondo, GAIA, Sten & Lex, Mentalgassi, Jeff Aerosol, Rero, Sbagliato, Hyuro, DALEast, Faith47 e Sam3. Rosa Chiara Scaglione ci offre un accurato ritratto di ognuno di questi artisti, mostrando le loro opere e la loro peculiare visione della Street art.

Cosa funziona in Vertical Conquests – La nuova generazione di street artist

La pellicola di Rosa Chiara Scaglione si rivela diretta e genuina. È stata girata in Italia e in gran parte a Roma, città che con le sue contraddizioni (antico e moderno, maestosità e decadenza, rovine e progresso) è fonte di grande ispirazione per gli street artists e le immagini della Scaglione riescono bene a mostrare come le opere di Arte urbana dialoghino con l’ambiente circostante, con il paesaggio della nostra capitale.

Ogni ritratto di artista è profondamente diverso dagli altri e questo rende il racconto vario e mai ripetitivo. Gli obiettivi di ogni street artist sono differenti: esprimere un’idea concettuale; dare nuova vita ad aree abbandonate o semplicemente regalare un sorriso a chi va a lavorare. Ma hanno tutti il medesimo obiettivo: rendere l’arte a portata di ognuno di noi.

Perché non guardare Vertical Conquests – La nuova generazione di street artist

La forma del documentario a differenza delle opere degli street artist che vengono mostrate è estremamente classica e rivela poca cura formale. Vertical Conquest è infatti una pellicola girata in maniera frettolosa in cui i passanti camminano davanti alla macchina da presa e fissano sorpresi l’operatore. Ma dopotutto anche ciò fa parte della spontaneità e della genuinità di questo lavoro.

Vertical Conquest resta un interessante documentario con il merito di aprire una finestra sul mondo ancora poco conosciuto della Street art.

Il film è disponibile dal 13 novembre, distribuito da 102 Distribution, sulle piattaforme iTunes, Chili, Google e Microsoft.